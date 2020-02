Goditet organizata e trafikut te droges me ‘kapon’ shqiptar, 10 kg heroine e ‘varrosur’

Një sasi prej 20 kg heroinë është zbuluar nga policia spanjolle e fshehur 1.5 metra në tokë. Lënda narkotike u zbulua nga qentë antidrogë.

Deri më tani, 11 persona kanë përfunduar në pranga përfshirë një shqiptar me banim në Te Illa de Arousa (Pontevedra) dhe një çift nga Carballo (Coruña).

Arrestimet u kryer në qytetet Galicia dhe Madrid, ku janë sekuestruar përveç 20 kg heroinë, edhe 40,000 euro para të gatshme, 11 automjete, 1 armë gjahu dhe 1 armë e simuluar, makineri për paketimin me vakum, telefona dhe kompjuterë të shumtë.

Operacioni filloi në mes të janarit 2019, kur u vu re rritja e shitjes së substancave narkotike. Garda Civile Coruña, e përqendroi hetimin e saj në Goians, duke kontrolluar një shtëpi ku banuan një çift të dy me rekorde të shumta për trafikun e drogës.

Pas vëzhgimit të hollësishëm në këtë vendbanim, agjentët zbuluan disa vizita të bëra, me masa të shumta sigurie nga një individ me kombësi shqiptare, banues në A Illa de Arousa. Pas kësaj, ishte e mundur të zbulohej lidhja e ngushtë me një individ tjetër gjithashtu me precedentë në fushën e narkotikëve, të cilët kryenin udhëtime të shumta në Madrid.

Një bandë e organizuar

Pas zbulimit të detajeve të shumta, Garda Civile dhe Policia lokale zhvilluan operacionin kundër organizatës që drejtohej nga një shqiptar, i cili ishte i ngarkuar për të vendosur kontakte me blerësit e ndryshëm në Komuniteti Galilian, si dhe kryente negociatat përkatëse.

Organizata kishte një grup shpërndarësish të vendosur në Humanes në Madrid, të cilët përdornin makina të ndryshme, brenda së cilave ishin krijuar hapësira të mbështjella me plumb për të transportuar drogën. Në këtë mënyrë, policia e kishte të pamundur të zbulonte lëndën narkotike gjatë kontrolleve rutinë.

Kur këto automjete ishin përgatitur për transport, ata u regjistruan përsëri me targa nga Rumania dhe u dorëzuan personave që ishin të ngarkuar të bënin udhëtime të gjata në bord për në vendet e ndryshme të Evropës, kryesisht Holandë, ku ata merrnin ngarkesat për t’u rikthyer përsëri në Spanjë, sipas Gardës Civile.

“Varrosja” e heroinës

Në Galicia ata fshehën dozat e heroinës që vinin nga Madridi, në zona të pyllëzuara me akses të vështirë, të varrosura në pika të ndryshme për të penguar zbulimin e tyre.

Janarin e kaluar, agjentët përgjegjës për hetimin zbuluan njërën prej makinave të përgatitura, duke u rikthyer në Spanjë nga Holanda, e cila vazhdoi udhëtimin për në qytetin Pontevedra në Vigo, ku u përgjua, duke gjetur të fshehur në një kabinë të madhe në bodrumin e automjetit, 10.5 kilogramë heroinë.

Doza të shumta heroine dhe kokaine të gatshme për shitje u gjetën në një banesë në Carballo, ku u zbuluan gjithashtu edhe 35,000 euro.

Në pjesën e jashtme të shtëpisë, qentë zbuluan vendndodhjen e drogës së varrosu.

Pas gërmimit me një thellësi prej 1.50 metra, policia zbuloi një qese të madhe me 9.5 kg heroinë, e papërshkrueshme nga uji. Heroina ishte e paketuar në të njëjtën formë si ajo e sekuestruar ditë më parë brenda një automjeti në Vigo.

Operacioni, siç thotë kreu i Komandës së Gardës Civile të A Coruña, “nuk është mbyllur” dhe priten më shumë arrestime.

