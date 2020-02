Rrugorja monitoron me radar gjate fundjaves dhe jep lajmin e mire

Live: Sauk-TegUnaza e madhe, nje nga akset rrugore te cilesuar si njollë e zezë nga Policia Rrugore për shkak të shpejtësive vrastare për jetën, apo si pistë për gara makinash, po kthehet ne nje segment normal dhe me siguri.Plot 300 minuta, kontroll me Radar për të parandaluar aksidentet qe vijne si rezultat i shpejtesive mbi mbi normat e lejuara, u evidentuan vetëm dy raste, 135 e 137 km/h. Gjatë 5 orëve të mbrëmjes e deri në këto momente ku ora shënon 01.30 minuta, si rezultat i kontrollit të pandërprerë me radar u konstatua një qarkullim brenda limiteve të lejuara nga 86 deri 99 km/h.Lajm i mirë për të Policinë Rrugore dhe për përdoruesit e rrugës🤝.Radari 📸 dhe polici rrugor 🚔 ja arritën qëllimit deri ne këto momente, për parandalimin e aksidenteve rrugore me pasoja per jetën në kete aks dhe goditjen e rasteve të garave të shpejtësisë.Zbatimi i rregullave të qarkullimit të garanton destinacion të sigurt e respekt për ligjin e Policin Rrugor👮🏻‍♀

Gepostet von Policia e Shtetit am Samstag, 1. Februar 2020