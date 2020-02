“Më kanë ofruar 100 mijë euro për një natë”, befason juristja shqiptare

Modelja dhe juristja shqiptare Redona Koçi, e cila komentohet shumë për format e saj trupore , njihet edhe si ‘avokatja se*ksi’.

Ditën e djeshme ajo ka qenë e ftuar në emisionin “Pop Culture”. Gjatë intervistës, ajo u pyet nga moderatorja e njohur, Dojna Mema nëse ka patur “ngacmime në ‘Instagram” ku i kanë kërkuar favore se*ksuale në këmbim të parave”.

Ajo është shprehur se po, duke shtuar se shkruajnë me profile false. “Shumë. Do gënjeja nëse do thosha jo. Shkruajnë me profile false, por shkruajnë’.

Më pas Dojna e ngacmon duke e pyetur për shifrën, të cilën Redona nuk nguroi të tregonte: “Vijojnë nga 10-20-50 e deri në 100 mijë euro”.