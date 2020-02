Horoskopi 3 shkurt 2020

Dashi

Do keni shumë angazhime profesionale, por me një organizim të mirë do keni hapësira edhe për argëtim. Pra, mos u frikësoni nga ngjeshja e gjërave në axhendën tuaj. Le të flasim për dashurinë dhe për jetën private. Nëse nuk keni arritur në asnjë mënyrë të tërheqni vëmendjen e personit që pëlqeni, thjesht duhet të provoni strategjinë e indiferencës. Kujdes me shëndetin, duhet të flini më gjatë.

Demi

Priten kontakte dhe emërime të rëndësishme për shumë prej jush. Mos u kujdes për atë që mund të arrihet nga të gjithë, është koha për të ndjekur projekte të shkëlqyera! Lejoini vetes hapësirë për një arratisje dashurie. Në mbrëmje, organizoni një darkë romantike, duke siguruar që askush të mos ju shqetësojë.

Binjakët

Edhe nëse jo gjithçka do të shkojë ashtu siç dëshironi, mos e humbni durimin. Në vend që të rrini në vend, kërkoni një kompromis të shëndetshëm. Falë një miku, ju mund të kurseni kohë në trajtimin e disa dokumenteve. Në dashuri, shmangni qëndrimet shumë të ngurtë, pyesni veten se cilat janë nevojat e partnerit dhe sigurohuni t’i mbështesni.

Gaforrja

Do të kaloni një ditë të këndshme dhe do të keni një kohë të shkëlqyeshme nëse pranoni pa hezitim një propozimin mjaft të pazakontë nga një miku juaj . Zgjero rrethin e njohurive: organizo veten për ta bërë jetën tënde shoqërore dhe më të gjallë. Duke qenë dashamirës, të butë dhe të dobishëm dhe duke shmangur pretendimet absurde, do të merrni vëmendjen më të madhe nga i dashuri juaj.

Luani

Hëna njofton një ditë të ndërlikuar deri në drekë. Jini të vëmendshëm kur të përballeni me pengesa. Në fushën emocionale do e kuptoni që keni shkuar pak larg dhe situata ju ka dalë nga dora. Mos veproni në impuls, merrni kohë! Miqtë dhe mbrëmja do ju bëjnë të buzëqeshni përsëri.

Virgjëresha

Sot do përjetoni momente shumë pozitive. Do jeni të sigurt që çdo projekt i juaju mund të kryhet brenda një kohë shumë të shkurtër. Shkoni përpara, por mos harroni pengesat dhe vështirësitë siç bëni shpesh kur entuziazmi rritet! Njerëzit pranë jush do t’ju tregojnë dashurinë e tyre, duke ju dhënë edhe më shumë se zakonisht.

Peshorja

Ekzistojnë shenja të pakënaqësisë në familje dhe në punë, por kjo nuk ju shqetëson. Ju jeni në rregull me ndërgjegjen tuaj, jeni i zënë në të gjitha kontekstet. Nuk është faji juaj, nëse ka njerëz që janë mësuar të dorëzojnë gjithë përgjegjësinë ndaj jush. Tani merruni me veten! Kujdesuni më mirë për energjitë tuaja, adoptoni një teknikë efektive të relaksimit.

Akrepi

Nëse keni një bisedë në pritje me një bashkëpuntor ose dikë që mendoni se është i rëndësishme për jetën tuaj private, sot është dita e duhur për të përfunduar këtë bisedë. Do të jeni shumë të mirë në barazimin e nevojave tuaja me ato të të tjerëve! Ëmbëlsia, kreativiteti dhe pranimi i realitetit të partnerit do t’ju ndihmojnë të ndërtoni një lidhje dashurie e cila do jetë më e qëndrueshme se kurrë.

Shigjetari

Kritikat nuk janë fjalët kyçe për të zgjidhur një krizë sentimentale, e cila nën peshën e Venusit disonant, bëhet pak më e ndërlikuar. Apo ndoshta po kërkoni thjesht një pretekst për t’i dhënë fund një histori që është e gabuar, që nuk ju kënaq më? Në punë do jeni shumë të organizuar, gjë që në fund të fundit është ajo që ju bënit jeni më të mirët.

Bricjapi

Jeta profesionale dhe private janë të gjitha një produkt i ideve dhe projekteve që kryhen në një grup ose me miq të ngushtë. Falë Merkurit dhe Saturnit, ju në fakt jeni të kthjellët, dinamikë dhe të vendosur mendërisht, ndërsa Hëna lehtëson marrëdhëniet ndërnjerëzore. Pritjet befasuese priten për beqarët, ndërsa për ata që janë në çift priten të përjetojnë momente intriguese.

Ujori

Nëse jeta private rrezikon të vuajë nën peshën e rutinës, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për punën. Mund të ketë ndryshime të mundshme në horizont, të cilat mund të jenë të bezdisshme në fillim, por me siguri do të rezultojnë fitimprurëse dhe të dobishme. Në fushën financiare do të duhet të veproni me pak vëmendje.

Peshqit

Do jetë një ditë prodhuese! Ata që janë të pajisur me një frymë iniciative, shpikjeje dhe guximi do ta gjejnë veten të ballafaquar me raste të rëndësishme, të cilat janë shumë të lehta për tu identifikuar dhe shfrytëzuar. Mos dembeloni, jini të sigurt në veten tuaj dhe përvishini mëngët për t’u përballur me gjëra të rëndësishme. Fati do ju ndihmojë edhe në fushën financiare.