Haradinaj: Nuk ia dorezoj mandatin me ceremoni Albin Kurtit

Kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj nuk do të dorëzojë mandatin me ceremoni zyrtare tek Albin Kurti.

Këtë tha se mbase do ta bëjë me telefon, ose ndonjë zëvendës i tij do t’ia dorëzojë mandatin liderit të Vetëvendosjes.

‘Unë do të jem jashtë vendit, ose do ta lus dikë nga zëvendëskryeministrat me bë dorëzimin e detyrës menjëherë pas zgjedhjes së kryetarit të Qeverisë ose do t’i bëjë një telefonatë me i uru sukses”, tha Haradinaj.

Ai thotë se nuk do të votojë krijimin e qeverisë të hënën.

Haradinaj mban pozitën e kryeministrit në largim që kur nga ajo hoqi dorë më 19 korrik të vitit të kaluar.

Nesër, e hënë, do të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës, ku do të votohet për formimin e Qeverisë së re.

Sipas marrëveshjes që u nënshkrua sot, Qeveria e re e Kosovës, e udhëhequr nga LVV dhe LDK do të ketë 15 ministri, dy zëvendëskryeministra dhe rreth 33 zëvendësministra. Ndërkaq, kryetari i Kuvendit të Kosovës, do t’i takojë Lidhjes Demokratike të Kosovës.