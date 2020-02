Flet burri qe vrau gruan ne Durres: Jam penduar, tentova disa here vetevrasjen

45-vjeçari Lulzim Cuku me origjinë nga Dibra pas krimit makabër që vrau gruan me thikë u nis drejt vendlindjes së tij për t’u fshehur. Ai u largua me një makinë në drejtim të Dibrës për t’i shpëtuar policisë, por vetëm për pak orë. Pasi kaloi Shkopetin ai është penduar duke shkuar për t’u dorëzuar në komisariatin e Burrelit. “Kam tentuar disa herë të vetëvritem dhe jam shumë i penduar për krimin që kam bërë” ka deklaruar Cuku në policinë e Matit. Ai qëlloi gruan tre herë me thikë duke e lënë të vdekur.