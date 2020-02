Ish-partnerja e Izet Haxhise shperthen pas akuzave: Shoqeri e pashpirt

Ish-e dashura e Izet Haxhisë Erjona Parruca është vënë në shënjestër të akuzave pas ndarjes me partnerin të cilit jo pak herë i doli në mbrojtje, edhe kundër gjithë botës.

Dy ditë më parë ajo foli për raportin e prishur me Haxhinë nëpërmjet një statusi në “Facebook”, duke e cilësuar madje njeriun të cilit i drejtohej me fjalët më të bukura deri dje si pervers. Në fakt edhe Haxhia, i cili ndodhet në burg aktualisht për vrasjen e Azem Hajdarit, shpesh i drejtohej partneres si ‘dashuria ime’ duke denoncuar dhe kërcënimet në adresë të saj.

Por sot, Erjona Parruca iu është kthyer atyre që kanë ngritur dyshime për deklaratat e saj, sipas fjalëve që vetë ajo thotë si ‘e blerë nga Berisha’ apo ‘ia piu lëngun’, ‘e flaku’. etj.

POSTIMI I PLOTË

Shoqëri e sëmurë, sado-mazokiste, maskiliste, pa asnjë empati a dhembsuri për njëri-tjetrin…!

Kjo është gjysma e shoqërisë shqiptare!

Ku viktima diabolizohet, dhe ku djalli hyjnizohet!

Sepse viktimat, shumica e rasteve janë femra: Dhe i dëgjojmë këndezët: oh, mirë ja bëri që e vrau se e tradhtoi, mirë ja bëri që e masakroi psikologjikisht se ja kishte me t’futme!

Pastaj, këta të thekurit e larë me ar në ndërgjegjen e tyre, këta patetikët e pështirë: -Po e denoncon publikisht tani këtë Izet “burrin”, sepse është blerë nga Berisha a nga ku di unë, aaah, tani që ja piu lëngun, e flaku dhe e shau..etj, etj..!!