‘I tredhur’, pasi njoftoi ndarjen nga Izet Haxhia, ish e dashura reagon sërish ashper

Erjona Parruca pasi ka njoftuar ndarjen me Izet Haxhine, person qe ndodhet ne burg per e vrasjen e Azem Hajdarit, ajo e ka shoqeruar kete vendim me nje lume akuzash ndaj tij. Ish e dashura e Izet Haxhise, a reaguar sot me nje tjeter sqarim.

Ajo ka shpe rthyer ne akuza per shoqerine, qe e etiketon te semure, sado-maz okiste, mas kiliste, pa asnje empati a dhembsuri per njeri – tjetrin.

“Pastaj, keta te thekurit e lare me ar ne ndergjegjen e tyre, keta patetiket e peshtire: -Po e denoncon publikisht tani kete Izet « burrin », sepse eshte blere nga Berisha a nga ku di une, aaah,tani qe j a piu lengun, e flaku dhe e shau.. etj, etj..!! Deri dje e ngriti ne qiell, tani po e shan”- shkruan ajo.

Postimi i Erjona Parruca Mourlon

Shoqeri e semure, sado- maz okiste, mas kiliste, pa asnje empati a dhembsuri per njeri – tjetrin…!

Kjo eshte gjysma e shoqerise shqiptare!

Ku vik tima diabolizohet, dhe ku djalli hyjnizohet!

Sepse vikt imat shumicen e rasteve jane femra!

Dhe i degjojme kendezet: -oh, mire j a beri qe e vr au se e tra dhetoi, mire j a beri qe e mas akroi psikologjikisht se j a kishte me t’futme!

Pastaj, keta te thekurit e lare me ar ne ndergjegjen e tyre, keta patetiket e peshtire: -Po e denoncon publikisht tani

kete Izet « burrin », sepse eshte blere nga Berisha a nga ku di une, aaah,tani qe j a piu lengun, e flaku dhe e shau.. etj, etj..!!

Deri dje e ngriti ne qiell, tani po e shan

(po thote te verteten qe dhemb).

E pastaj habiten( por pa fajesuar veten) se si ndodhi kjo para hundes se te gjitheve!

E pastaj habiten e derdhin lote krokodili kur gra te vr ara e nena femijesh, duhet te v arrosen!

Sepse askush as nuk pa gje, as nuk u interesua, dhe askush nuk e besoi!

-Po te kishte folur, te ishte ankuar- thone ca me pseudo dhembsuri me te keput shpirtin!!

Kujt t i ankohej, kujt?

Juve qe vetem do t a denigronit, do t a fajesonit ate, qe do t a shtynit nje hap me shpejt drejt shkaterrimit te pakthyeshem?

Juve, bashkefajtore te heshtur te nje kr imi nen hunden tuaj???

Kur kjo j u ndodh motrave, vajzave tuaja, sigurisht qe te tjeret jane fajtoret!

Por kur i ndodh nje femre tjeter, joooo.. ajo e ka fajin me siguri!

Sepse eshte nje cope femer, e duhet t a mbylle gojen!

Sepse deri dje e ngriti ne qiell e sot po e quan mo nster!!

Po edhe cfare pastaj?

Kjo eshte menyra perfekte e manipuluesit ndaj viktimes! Mund te zgjase me vite e vite ky t merr!

Keshtu ndodh gjithmone!

Ne vdo vend!

Shkencerisht e njohur!

Shoqeri e pashpirt, qe qajne 5 minuta kur cdo dite nje femer mas akrohet nga i dashuri apo burri, ose kur bejne te verberin e te shurdhurin, kur dh una psikologjike ma kabre qe perjetojne cdo dite, i çojne te hidhen nga ballkoni apo ne rrotat e nje makine, te vetvriten…ose te ulin koken e shpirtin e te marrin vetem fryme, por pa qene me njerez!!

Jane ose te cmendura, ose nese marrin guximin ( rralle ndodh) te denoncojne mon strat, jane te paguara nga dikush!

Sic me aku azuan mua, sepse pata forcen te denoncoja!!

A e dini se pse ndodh kjo?

Sepse kane harruar cdo te thote kurajo per veten, cdo te thote respekt per qenien njerezore qe ti je!

Kane harruar qe jeten t a fali nena dhe Zoti,

s ka te drejte te t a shkaterroje e te t a vjedhe askush!

SEPSE ESHTE E JOTJA!!!!

Perverset nars isike nuk jane gjithmone vr ases te drejtperdrejte, por v rasesit e drejperdrejte( ata qe nuk kane as piken me te vogel te pendeses) jane gjithmone perverse narsisike!

Mua, akuzat per shitje apo blerje nga politika,nuk me bejne as ftohte e as ngrohte!

Madje, as vaket fare! Po fare, fare!

Sepse kam kushtet e tilla, sepse jam e rrethuar me dashuri e me njerez te vertete qe me duan!

Sepse jam ne nje shtet qe me mbron me cdo menyre e me cdo mjet!

Sepse kam nje jete te mire te siguruar me mendjen dhe djersen time!

Shume prej simotrave te mia, nuk e kane kete luks.. Dhe durojne e durojne!

E duke pare qe dikush si une, denoncon publikisht e menjehere akuzohet per shtiblerje, per kurvllik, per perfitim te turpshem, mendojne se ato vete qe s kane asnje mbrojtje- me siguri s do te kene asnje shans qe dikush t i besoje!

Dhe rrine ashtu, te pla gosura, te gja kosura ,te izoluara, te fyera….

Per shoqerine, kjo eshte nje vr asje e e paralajmeruar!

Me e frikshmja dhe satanikja, qendron ne faktin qe edhe shume gra bashkohen me kete turme vr astare… Ndoshta nga frika e pasqyres se jeteve te tyre, ndoshta nga frika…

Por s ka rendesi! Nje grua me pak a me shume, s i intereson askujt me teper se 2 dite! Do qajme pak, do flase pak Fevziu apo terci- verci e kaq.. iku tani!

Dhu na fizike vr et!

Dhu na psikologjike vr et po njesoj!

Mos heshtni!

Edhe sikur askush te mos j u besoje, keni bere detyren ndaj jetes tuaj!

MOS HESHTNI NDAJ DH UNES!!!

POSTIMI PER NDARJEN, CFARE SHKRUAN PER IZET HAXHINE

A e dini se cfare bejne pe rverset nar sisike?

Ne fillim cdo gje eshte nje perralle, princi kalter me ne fund u shfaq, trute e gomarit,pastaj kalon faza e izolimit nga familja, nga miqte e tu, sepse j u duhesh vetem dhe pa asnje mbeshtetje per te te pire gja kun…

Dhe pastaj del ne pah fytyra e vertete e mo nstres qe do vetem shkaterrimin tuaj, te vikt imes perfekte!

Deri ne vetev rasje, mundesisht!

Vik timat jane gjithmone inteligjente, me gezim per jeten, me bonsens dhe me plot zemergjeresi pet t i ndihmuar ne problemet e tij te shumta..

Por vik timat nuk jane me koshiente se cdo problem i tij, nuk eshte per shkakun tuaj!

Perv erset na rsisike, si perfaqesues te denje te demoneve e te djallit, jane shka terrues, jane vampire, kane nevoje per gj ak , qe te ndihen te gjalle!

Jane aq bosh e aq te thate, saqe duan dike plot jete e karakter te forte per t u ushqyer!

Kur vik times i hapen syte: xhelati nuk e duron dot kete humbje pushteti, ndaj do perdore gjithçka!

Vikt imizimin, sharjet, akuzat, fajesimin, … ne fakt cdo gje qe eshte pasqyra e vertete e tyre!

Do te te denigrojne ne planin fizik( oh, sa e shendoshe qe je, ti m a shpif, Dolores – malesorja, do jete vi ktima e rradhes.. Dolores, nese me lexon, kujdes nga vampiret!!!)

Nese vik timat nuk jane femra, do te jene familjaret e tyre, njerez publike, miq …

Nderkohe qe nuk shikojne veten ne pasqyre se sa te perç udnuar, se sa te peshtire, se sa te t redhur dhe intelektualisht bosh jane !

Se sa te deshtuar jane ne cdo gje!

Perversi narsi sik te akuzon per obeze, edhe kur ti je 50 kg, sic jam une…por ngaqe e di qe kjo te prek ne shpirt, do te t a perdore per te te shkaterruar… Duke te thene menjehere: oh, por une te dua tme rrsisht, jap jeten per ty » 🙄

Cfare eshte komike, teper komike, eshte se ti njeh shume ish/ a te tij, qe peshojne 100 kg, e di qe nuk i ben fare pershtypje ana e jashtme, sepse cfare i intereson eshte energjia dhe gj aku qe do te te thithin! E gj ahut qe do vr asin!

Pastaj, te luten.. pastaj te thone kam marre fund pa ty, pastaj te shajne, pastaj luajne mbi xhelozine…pastaj qajne me te madhe, pastaj te bejne shantazh, pastaj prape te pergjerohen ne gjunje.. Por jo nga dashuria, jo!

Sepse nuk e suportojne dot te brak tisen, duan te te rifitojne per te te shkaterruar perfundimisht! Je thjesht objekt per ta!

Problemi dr amatik i tyre, eshte kur bien ne njerez inteligjente e me dije, me nje instikt te forte mbijetese e lumturie!

Kete nuk e durojne dot!

Sepse qellimi i tyre eshte shkaterrimi i tjetrit, gj ahu i bere cope e çike, shpirtra te humbur e te varur krejtesisht prej tyre! Te ndjerit te plotfuqishem, ngaqe jane aq te dobet ne te vertete!

Ne momentin qe kjo j u rreshket nga duart, menjehere do terbohen, do shajne, do kerkojne nje tjeter gjah e vik time!

Kjo vik time isha une per 2 vjet!

Me gjithe inteligjencen time, me gjithe bonsensin tim, me gjithe cdo gje perfekt ne jeten time, me gjithe arritjet e mia profesionale, isha vi ktima perfekte e nje manipulatori pervers, si Izet Haxhia!

Cdo gje ishte per te, ky njeri qe genjen si ajri qe merr, asnje fjale s eshte e vertete dhe asgje nuk eshte reale!

Por si cdo pervers narsisik, Izet Haxhia ka mjeshterine te beje te besojne nje pjese te njerezve duke perfshire detaje te verteta ne thelbin e genjeshtrave te tij!

Ajo cka nuk durojne dot, eshte demaskimi!

Kur kupton qe cdo gje eshte genjeshter dhe nje pabesi ne gja k!

Jane te semure mentale!

Uroj me shpirt qe vik timat e tij te ardhshme te hapin syte, dhe te mos bien pré e monstr uozitetit te vampirit!

Vi ktima, eshte shume e veshtire te dale nga impakti i xhelatit, aq shume e ka manipuluar, aq shume e ka izoluar nga familja, miqte, aq shume e ka bere plasteline….

Por, ajo qe Izet Haxhia s kishte llogaritur, ishte qe dija ime ishte ar ma ime me e forte!

Shkencerisht jane te njohur per verset nar cisike!

Injoranca e vikt imave eshte fitorja e tyre!

Dija dhe kultura e vik timave, eshte deshtimi i tyre!

Nje gje te fundit: ndjej keqardhje totale ndaj cdo vi ktime te kaluar apo te ardhshme te ketij mon stre gja kpirese…

Kini kujdes, s do kurseje asgje, as te beje vi ktimen, as te beje heroin, as te beje princin e kalter .. dhe cdo gje vetem e vetem per nje qellim: t ju shkaterroje, t ju pije gja kun!

Drakula s eshte asgje para tij!!!

Fjalet e tij te fundit ishin sharje dhe ofendime mbi fizikun tim…

Ne menyre qe te reagoja, sepse indiferenca eshte e vetmja gje qe i shkaterron…

Rrini afer njerezve qe j u duan, qe kurre nuk j u kane braktisur, eksperienca ime tregon qe keta mon stra mund te prekin cdo nivel intelektualizmi dhe cdokend!

Instikti juaj i mbijeteses, do t ju thote qarte se duhet te ikni me te katra!!!

Kaq kisha! 🤗

Falje te gjithe familjareve dhe miqve te mi qe kam larguar e tro nditur per te mbrojtur nje xhelat!

Por nje vik time, nuk mund te gjykohet, thjesht te ndihmohet!

Dhe une isha vik tima e nje mo nstre!!!

Me qarte se kaq, s mund te shprehem!🤗