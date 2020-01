Kujdes nga mashtrimet dhe tradhtitë, Meri paralajmëron këtë shenjë horoskopi

Astrologe Meri bën të ditur se këtë ditë të fundit të muaji Marsi është në pozicion të vështirë me Neptunin dhe kjo shkakton utopi, mashtrim dhe tradhti. “Do ndjeme sikur jemi te huaj ne ambientin ku jetojme” thotë Meri.

Dashi

Mund te perjetoni nje pasqyrim te veshtire te diteve te veshtira dhe ndoshta shpirterisht keni menduar se po jetoni nje cast te kendshem romantik. Por mund te jete nje genjeshter ky perjetimDemi

Pengesat qe mund te dalin perpara nuk mund te kthejne mbrapsht te gjitha planet tuaja sidomos ato qe kane te bejne me ekonomine apo nje takim shume personal

Binjaket

Pavaresisht se rruga juaj eshte e hapur ju rrezikoni te jetoni ne menyre utopike nje lufte qe e vazhdoni ne mendjen tuaj apo nje antagonizem te shuar. Me kujtoni Mullinjte me ere te Don Ki Shotit

Gaforrja

Sot duhet te perpiqeni te shikoni edhe anen tjeter te medaljes jo vetem ate qe ju duket e bukur dhe fatsjellese. Do kuptoni qe ne punen tuaj ka disa rruge me gropa te medhaLuani

Eshte e drejta juaj qe sot te luftoni per ndjenjat tuaja dhe per dashurine tuaj. Nese mendoni se e keni humbur rruges ka ardhur momenti ta rifitoni

Virgjeresha

Nese ndjenjat e bukura dhe siguria ju mban ketu. Realiteti duhet t’ju kishte cuar shume me larg ne kerkim te gjerave qe do ju sillnin ide te reja dhe zhvillim real

Peshorja

Nje makine e bukur sot nuk do ju beje te lumtur nese aty nuk do keni dike qe te ndani bashke aventuren dhe deshirat per te jetuar

Akrepi

Ju duhet te gjeni ide te reja sot detyrimisht per te perparuar ne planin ekonomikm apo per te marre ate qe ju perket nga jeta. Kjo rruge duhet te kaloj nepermjet realitetit antagonizmit

Shigjetari

Shpata eskaliber mund te behet e juaja nese keni vendosur ju qe te behet e juaja Nese jeni femer kjo nuk ju pengon te veproni por jo te enderroni me shume se duhet

Bricjapi

Nje kundershtar i forte po behet shume rezistent kundra jush duke ju penguar shpirterisht ne cdo hap. Pikerisht ketu duhet te gjeni forcen dhe nje ide per ta eleminuar

Ujori

Ka ardhur koha te hani ushqimin e duhur ate qe ju pelqen me shume sipas natyres suaj antagoniste dhe prototipe. Keni shansin e nje inteligjence te lindur

Peshqit

Nese keni enderruar se jeni ne nje moment teper te kendshem e keni gabim. Tani e verteta do zbuloj realitetin qe ju tremb me shume se cdo gje.