Covid 'gjunjëzon' botën, shkon mbi 2.5 milion numri i të vdekurve nga koronavirusi

Lajmifundit / 25 Shkurt 2021, 21:38
Bota

Numri i të vdekurve nga koronavirusi ka shkuar në mbi 2.5 milion në të gjithë botën, që pas shpërthimit  të virusit në dhjetor 2019, sipas një numërimi të Agjencisë Franceze, bazuar në raportet zyrtare.

Deri në orën  18:30 janë regjistruar gjithsej 2,500,172 vdekje dhe  112,618,488 infeksione të raportuara .

Evropa, rajoni më i goditur, ka 842.894 vdekje përpara Amerikës Latine dhe Karaibeve (667.972 vdekje) dhe Shteteve të Bashkuara dhe Kanadasë (528.039).


Pesë vende ( SHBA, Brazili, Meksika, India dhe Mbretëria e Bashkuar ) së bashku zënë gati gjysmën e të gjitha vdekjeve. 

