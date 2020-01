“Isha viktima jote”, ish-e dashura shperthen ndaj Izet Haxhise: Pervers, je i tredhur!

Vajza, e cila e përkrahu fillimisht edhe kur ai erdhi në Shqipëri për t’u përballur me drejtësinë, ka shpërthyer në akuza ndaj ish-truproja i ish-kryeministrit Sali Berisha. Përmes një statusi në ‘Facebook’ Erjona i drejtohet me fjalë të ashpra Izet Haxhisë, madje nuk nguron që ta quajë atë pervers.

STATUSI I ERJONA PARRUCËS

A e dini se cfare bejne perverset narsisike?

Ne fillim cdo gje eshte nje perralle, princi kalter me ne fund u shfaq, trute e gomarit, pastaj kalon faza e izolimit nga familja, nga miqte e tu, sepse ju duhesh vetem dhe pa asnje mbeshtetje per te te pire gjakun…

Dhe pastaj del ne pah fytyra e vertete e monstres qe do vetem shkaterrimin tuaj, te viktimes perfekte!

Deri ne vetevrasje, mundesisht!

Viktimat jane gjithmone inteligjente, me gezim per jeten, me bonsens dhe me plot zemergjeresi pet t i ndihmuar ne problemet e tij te shumta.. Por viktimat nuk jane me koshiente se cdo problem i tij, nuk eshte per shkakun tuaj!

Perverset narsisike, si perfaqesues te denje te demoneve e te djallit, jane shkaterrues, jane vampire, kane nevoje per gjak , qe te ndihen te gjalle!

Jane aq bosh e aq te thate, saqe duan dike plot jete e karakter te forte per t u ushqyer!

Kur viktimes i hapen syte: xhelati nuk e duron dot kete humbje pushteti, ndaj do perdore gjithçka!

Viktimizimin, sharjet, akuzat, fajesimin, … ne fakt cdo gje qe eshte pasqyra e vertete e tyre!

Do te te denigrojne ne planin fizik( oh, sa e shendoshe qe je, ti ma shpif, Dolores – malesorja, do jete viktima e rradhes.. Dolores, nese me lexon, kujdes nga vampiret!!!)

Nese viktimat nuk jane femra, do te jene familjaret e tyre, njerez publike, miq …

Nderkohe qe nuk shikojne veten ne pasqyre se sa te perçudnuar, se sa te peshtire, se sa te tredhur dhe intelektualisht bosh jane !

Se sa te deshtuar jane ne cdo gje!

Perversi narsisik te akuzon per obeze, edhe kur ti je 50 kg, sic jam une…por ngaqe e di qe kjo te prek ne shpirt, do te ta perdore per te te shkaterruar… Duke te thene menjehere: oh, por une te dua tmerrsisht, jap jeten per ty »

Cfare eshte komike, teper komike, eshte se ti njeh shume ish/ a te tij, qe peshojne 100 kg, e di qe nuk i ben fare pershtypje ana e jashtme, sepse cfare i intereson eshte energjia dhe gjaku qe do te te thithin! E gjahut qe do vrasin!

Pastaj, te luten.. pastaj te thone kam marre fund pa ty, pastaj te shajne, pastaj luajne mbi xhelozinë…pastaj qajne me te madhe, pastaj te bejne shantazh, pastaj prape te pergjerohen ne gjunje.. Por jo nga dashuria, jo!

Sepse nuk e suportojne dot te braktisen, duan te te rifitojne per te te shkaterruar perfundimisht! Je thjesht objekt per ta!

Problemi dramatik i tyre, eshte kur bien ne njerez inteligjente e me dije, me nje instikt te forte mbijetese e lumturie!

Kete nuk e durojne dot!

Sepse qellimi i tyre eshte shkaterrimi i tjetrit, gjahu i bere cope e çike, shpirtra te humbur e te varur krejtesisht prej tyre! Te ndjerit te plotfuqishem, ngaqe jane aq te dobet ne te vertete!

Ne momentin qe kjo j u rreshket nga duart, menjehere do terbohen, do shajne, do kerkojne nje tjeter gjah e viktime!

Kjo viktime isha une per 2 vjet!

Me gjithe inteligjencen time, me gjithe bonsensin tim, me gjithe cdo gje perfekt ne jeten time, me gjithe arritjet e mia profesionale, isha viktima perfekte e nje manipulatori pervers, si Izet Haxhia!

Cdo gje ishte per te, ky njeri qe genjen si ajri qe merr, asnje fjale s eshte e vertete dhe asgje nuk eshte reale!

Por si cdo pervers narsisik, Izet Haxhia ka mjeshterine te beje te besojne nje pjese te njerezve duke perfshire detaje te verteta ne thelbin e genjeshtrave te tij!

Ajo cka nuk durojne dot, eshte demaskimi!

Kur kupton qe cdo gje eshte genjeshter dhe nje pabesi ne gjak!

Jane te semure mentale!

Uroj me shpirt qe viktimat e tij te ardhshme te hapin syte, dhe te mos bien pré e monstruozitetit te vampirit!

Viktima, eshte shume e veshtire te dale nga impakti i xhelatit, aq shume e ka manipuluar, aq shume e ka izoluar nga familja, miqte, aq shume e ka bere plasteline….

Por, ajo qe Izet Haxhia s kishte llogaritur, ishte qe dija ime ishte arma ime me e forte!

Shkencerisht jane te njohur perverset narcisike!

Injoranca e viktimave eshte fitorja e tyre!

Dija dhe kultura e viktimave, eshte deshtimi i tyre!

Nje gje te fundit: ndjej keqardhje totale ndaj cdo viktime te kaluar apo te ardhshme te ketij monstre gjakpirese…

Kini kujdes, s do kurseje asgje, as te beje viktimen, as te beje heroin, as te beje princin e kalter .. dhe cdo gje vetem e vetem per nje qellim: t ju shkaterroje, t ju pije gjakun!

Drakula s eshte asgje para tij!!!

Fjalet e tij te fundit ishin sharje dhe ofendime mbi fizikun tim…

Ne menyre qe te reagoja, sepse indiferenca eshte e vetmja gje qe i shkaterron…

Rrini afer njerezve qe j u duan, qe kurre nuk j u kane braktisur, eksperienca ime tregon qe keta monstra mund te prekin cdo nivel intelektualizmi dhe cdokend!

Instikti juaj i mbijeteses, do t ju thote qarte se duhet te ikni me te katra!!!

Kaq kisha!

Falje te gjithe familjareve dhe miqve te mi qe kam larguar e tronditur per te mbrojtur nje xhelat!

Por nje viktime, nuk mund te gjykohet, thjesht te ndihmohet!

Dhe une isha viktima e nje monstre!!!

Me qarte se kaq, s’mund te shprehem!