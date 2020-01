Studimi i fundit: Shqiptaret te plakur dhe te varfer

Kohët e fundit në vendin tonë është vënë re plakja e popullsisë.

Shkak për këtë fenomen janë bërë disa arsye ku më kryesoret mund të përmendim, lindshmërinë e ulët dhe emigracionin.

Për fat të keq, momentalisht ne renditemi në vendet me popullsi më të plakur.

Sipas Economic Demography Matrix shtetet mund të ndahen sipas katër profileve demografike të dallueshme: vende me popullsi të re dhe të pasur, vende me popullsi të vjetër dhe të pasur; vende me popullsi të vjetër dhe të varfër dhe vende me popullsi të re dhe të varfër.

Vendi ynë bën pjesë në vendet me popullsi të moshuar dhe të varfër.

Në këtë grup është e përfshirë kryesisht pjesa më e madhe e vendeve ish-komuniste të Europës Lindore, të cilat përveç varfërisë, po vuajnë edhe ndryshimet demografike.

Burimi: Monitor