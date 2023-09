Kreret e tri grupeve kriminale ne kerkim, kush jane urdheruesit e pengmarrjes se Jak Prenges

Kreret e tri grupeve kriminle me aktivitet te gjere ne vend jane shpallur ne kerkim ne lidhje me pengmarrjen e Jak Prenges. Gazetarja e kronikës në Top Channel foli për rrëmbimin e Jak Prengës ku tha se policia akoma nuk e ka gjetur trupin e viktimës dhe do nisë përsëri nesër kërkimet në rrethinat e shijakut.

‘Pamjet e kamerave të sigurisë kanë bërë të mundur që kërkimet e policisë të shtrihen pranë zonës së Shijakut. Janë 3 persona të shpallur në kërkim, të cilët janë: Gentian Doçi, Altin Hajro dhe Dritan Rexhepi.

Gentian Doçi është pjesë e njëprej bandave të Shkodrës, bandës së dukagjinasve. Sipas burimeve nga polica Dritan Doçi ka gisht në vrasjen e Nard Polisë, i njohur si Nardi i bujtinave në Malësinë e Madhe.

Altin Hajri është pronari i resortit Golden ku u mor peng Jak Prenga. Ndërsa Dritan Rexhepi është i burgosur në Ekuador për trafik ndërkombëtar droge’- tha Anila Hoxha.

E gjithë ngjarja bëhet për pazaret e drogërave të forta. Kjo pasi vëllai i viktimës ka telefonuar Gentia Doçin ku e pyet: Ku e kam vëllain?

E di mirë ku e ke vëllain sepse me keni prekë mallin- ishte përgjigjia e Doçit.