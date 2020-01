Studimi, ja sesi antibiotiket mund te rrisin rrezikun e kancerit

Antibiotikët janë përdorur për 70 vitet e fundit për të trajtuar të gjitha llojet e sëmundjeve infektive, dhe çështja kryesore është se ato janë një nga ilaçet më të përshkruara në botë sot. Sipas pediatërve të Reuters në Shtetet e Bashkuara, më shumë se 10 milionë antibiotikë janë të panevojshëm të përdoren për gjendje të tilla si gripi dhe astma.

Përdorimi i tepruar i antibiotikëve

Ka shumë rreziqe që lidhen me antibiotikët. Një nga rreziqet më të njohura është përdorimi i tepruar i antibiotikëve që çon në rezistencën ndaj antibiotikëve. Kjo ndodh kur bakteria bëhet rezistente ndaj trajtimit me antibiotikë. Por më e keqja është se kohët e fundit, disa studime kanë treguar një lidhje midis përdorimit të antibiotikëve dhe kancerit.

Një studim i publikuar në Journal of American Medical Association (JAMA) zbulon se çdo përdorim i antibiotikëve mund të rrisë potencialisht rrezikun e kancerit të gjirit tek gratë. Të dhënat specifike për këtë studim tregojnë se gratë që morën vetëm 1 deri 25 antibiotikë gjatë një periudhe prej 10 vjetësh kishin 1,5 herë më shumë rrezik për kancerin e gjirit krahasuar me gratë që nuk kishin marrë antibiotikë.

Një studim i ngjashëm në Finlandë, në vitin 2000, zbuloi një lidhje të ngjashme. Përsëri, në këtë studim, gratë që morën antibiotikë kishin rrezik më të lartë të kancerit të gjirit. Sa më shumë antibiotikë të merren, aq më i madh bëhet rreziku. Këto studime ofrojnë një arsye tjetër të mirë për të qenë të kujdesshëm për përdorimin e antibiotikëve.

Gjithashtu, antibiotikët janë vetëm efektiv për infeksionet bakteriale, jo virale. Mjerisht sot shumë njerëz që shkojnë tek mjeku, ai nuk i lë të largohen pa ndonjë lloj të recetës antibiotike në dorë. Dhe shpesh mjekët përshkruajnë antibiotikë të panevojshëm për infeksione virale si ftohjet dhe temperatura.

Si të shmangni përdorimin e tepërt të antibiotikëve?

– Hiqni ushqimin e modifikuar gjenetikisht (OMGJ), dhe sheqernat artificialë nga dieta juaj. E vërteta është se ushqimi OMGJ përmban komponentë që janë të vështira për t’u tretur dhe mund të shkaktojnë infeksione të zorrëve. Gjithashtu, nëse konsumoni shumë sheqer, ju do të mbingarkoni sistemin imunitar dhe në këtë mënyrë bëheni më të ndjeshëm ndaj baktereve dhe viruseve.

– Hani ushqime të pasura me probiotikë. Probiotikët (bakteret e mira) do të balancojnë florën tuaj të zorrëve dhe natyrisht do të ndihmojnë në eliminimin e baktereve të këqija dhe do të rritin sistemin imunitar. Nëse keni marrë ndonjëherë ilaçe anti-biotike me recetë, ai jo vetëm që ka vr arë bakteret e këqija, por ka v rarë edhe bakteret e mira.

– Për të rindërtuar përsëri probiotikë natyralë në zorrë, ne ju rekomandojmë që të konsumoni: Produktet e qumështit (kefir, kos), perimet e kultivuara (lakër turshi, por pa e tepruar), gjithashtu shkoni në kabinetin e mjekësisë së natyrës dhe përdorni antibiotikë natyralë si: vaj rigoni, hudhër, qepë, mjalt. Këto komponime kanë efekte të fuqishme antibakteriale, l uftojnë bakteriet e këqia dhe lënë vetëm bakteret e mira.

– Zgjidhni vetëm probiotikë natyralë dhe organik.