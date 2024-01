Nis seanca për Rexhep Rrajën, avokati: Kallëzimi për xhelozi, biseda që kam patur me Xhisielën

Ka nisur pak minuta më parë në Gjykatën e Apelit në Tiranë, seanca për Rexhep Rrajën, djalin e deputeti të PS, Rrahman Rraja, i cili akuzohet për përndjekje të shtetases, Xhisiela Maloku.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Avokati Ilir Murati kërkon shfuqizimin e vendimit te Gjykatës së Krujës. Ai thotë se kallëzimi i Xhisieles është bërë për xhelozi. Murati flet edhe për një takim me Xhisiela malokun ku ajo vetë ia ka pohuar një gjë të tillë.

Djali i deputetit të PS-së kërkon lirinë, Apeli vendos sot për ‘fatin’ e tij

Rexhep Rraja, djali i deputetit te PS-se, Rrahman Rraja perballet sot me Apelin. Ai eshte ne burg, pas vendimit te gjykates se Krujes, e cila e la pas hekurave, pas denoncimit te Xhisiela Malokut, qe e akuzoi per dhune e tortura, edhe pse kjo e fundit me pas u terhoq nga akuzat.

Trupa gjykuese qe ka ne doret fatin e djalit te deputetit socialit kryesohet nga gjyqtarja Shpresa Beçaj ndërsa anëtarët janë Ridvan Hado dhe Zeqine Sollaku. Procesi gjyqësor pritet të mbahet sot në Gjykatën e Apelit në Tiranë.

Rexhep Rraja u arrestua më 30 shtator, pas urdhrit të Gjykatës së Krujës e cila dha ‘Arrest me burg, në mungesë’ për të riun e akuzuar për ‘përndjekjen’ e ish-të dashurës së tij Xhiseila Malokut.

Ndërkohë më 2 tetor, ai doli para Gjykatës në Krujë për t’u njohur me masën e sigurisë.