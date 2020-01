Vrau me sepate bashkefshatarin, autori me probleme mendore

Një ngjarje makabre ka ndodhur në qendër të qytetit të Korçës mesditën e sotme.

Një person, I identifikuar si Zamir Topi qëlloi me sëpatë në qafë, duke I shpëturur kokën nga trupi shtetasit Dashnor Osmani.“Zamir Topi është person me probleme të shëndetit mendor”. Kështu deklarojnë burime nga qendra e shëndetit mendor në Korçë, në lidhje me autorin e vrasjes së Dashnor Osmanit sot në Korçë. Gazetarja Lorena Kodra raporton për ‘BalkanWeb’ se 42-vjeçari ishte i pajisur me kartelë pranë kësaj qendre dhe se është nën kujdesin e mjekëve.

Gjatë dëshmisë së tij, Topi ka pranuar autorësinë e krimit, ndërsa theksoi se ishte penduar. “Nuk doja ta vrisja. I kërkova që të rregullonte varrin e nënës time, pasi ishte dëmtuar ngaqë aty afër ishte dhe varri i të afërmit të tij. Por ai nuk pranoi. Jam penduar shumë”, tha autori në polici.

Po ashtu gazetarja Kodra ka siguruar dhe pamje nga banesa e tij, ku shihet se një makinë policie ndodhet aty. Mësohet se blutë kanë marrë në mbrojtje familjen e 42-vjeçarit, nga frika e ndonjë hakmarrje të mundshme. Ditën e sotme, Zamir Topi qëlloi me sëpatë në kokë bashkëfshatarin e tij Dashnor Osmanin, duke i shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme.