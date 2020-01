Parashikimi i motit per sot, reshje shiu e shtrengata gjithe diten

Diten e sotme do te vazhdoje moti i keq me reshje gjate gjithe dites. Reshjet herë pas here do të jenë në formë e shtërngatave, ndërsa në zonta e thella malore do ketë reshje dëbore.

Sipas Meteoalb, temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do variojnë: në zonat malore nga -1ºC deri në 07ºC, në zonat e ulëta nga 04ºC në 13ºC dhe në zonat bregdetare nga 09°C në 15ºC.

Era do të fryej në drejtim Juglindor me forcë valëzimi 3 ballë.

Në Kosovë moti do të jetë i kthjellët me alternime vranësirash të cilat do të sjellin reshje shiu dhe dëbore. Temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga -2ºC deri në 07ºC dhe në zonat e ulëta nga 02ºC në 09ºC.