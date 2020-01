Nga pendesa, depresioni dhe shendeti i babait, ja çfare e liroi nga burgu Doklen

Gjendja shëndetësore e babait dhe e vetë Endrit Dokles ka bërë që Gjykata e Krujës të vlerësonte se kemi të bëjmë me një rast të “jashtëzakonshëm”, që i jepte të drejtën të kërkonte lirinë me kusht.

Nga ana tjetër, raportet pozitive të Shërbimit të Provës dhe drejtorit të Burgut të Fushë-Krujës, sipas vendimit të zbardhur të Gjykatës së Krujës, i kanë dhënë një dorë të mirë drejtë lirisë, ish-anëtarit të Bandës së Durrësit. Gjykata, në vendimin e saj, ka cituar një sërë vendimesh të Gjykatës Kushtetuese dhe asaj të Strasburgut, ndërsa sa u takon viteve të vuajtura, ka vlerësuar të zbatojë ligjin që ka qenë në fuqi kur Dokle është dënuar. Sipas këtij ligji, mjafton që i dënuari të ketë vuajtur 25 vite burg dhe të ndodhet në kushte të jashtëzakonshme, në mënyrë që të përfitojë lirinë me kusht.

“Kur ligji i kohës, kur është kryer vepra penale, dhe ligji i më vonshëm janë të ndryshëm, zbatohet ai ligj, dispozitat e të cilit janë më të favorshme për personin që ka kryer veprën penale”, shkruhet në një nga vendimet e Gjykatës Kushtetuese, të cituara në vendim. Shërbimi i Provës dhe drejtori i Burgut shkruajnë në raportet e tyre, se i dënuari është penduar, nuk ka ndonjë shkelje dhe është riintegruar.endrit dokle1

“Koha e kaluar i mbyllur dhe larg familjes, e ka bërë të reflektojë shumë se pasojat e ardhura nga veprat penale në jetën e tij, janë shumë të rënda dhe kurrsesi nuk e percepton ripërjetimin e një situate të tillë”, shkruhet në raportin e Shërbimit të Provës.

RAPORTI I DREJTORIT TË BURGUT

Gjatë gjykimit të çështjes, Gjykata në shqyrtimin e kësaj kërkese penale mori dhe shqyrtoi aktet shkresore të sjella zyrtarisht nga Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Fushë-Krujë, përfshirë dhe raportin më datë 18.11.2019 i lëshuar nga Drejtori i IEVP, Fushë-Krujë, ku sipas dinamikës së vuajtjes së dënimit, për të dënuarin Endrit Dokle, e përpiluar në datën 05.11.2019, ka rezultuar se kërkuesi ka kryer gjithsej 25 vjet 6 muaj e 10 ditë burgim. Sipas raportit mbi të dënuarin Endrit Dokle me numër ekstra protokolli, datë 18.11.2019 në referim të nenit 31/6, të ligjit numër 8331, datë 21.04.1998, për ekzekutimin e vendimeve penale, ndryshuar me ligjin numër 10024, datë 27.11.2008, është paraqitur raporti i drejtorit me shkrim, që i përket të dënuarit Endrit Dokle, ku rezulton si më poshtë se: I dënuari, për sa i përket qëndrimit ndaj veprës penale dhe viktimës, është i penduar. I dënuari nuk ka konsumuar më parë vepër tjetër penale, gjendja fizike dhe psikologjike e të tij është jo e mirë. Sjellja e tij në institucionin tonë, e bazuar nga kontaktet dhe dosja e tij personale, është shumë e mirë. Në mbështetje të të gjitha vlerësimeve të përpiluara për kërkuesin Endrit Dokle, komisioni i vlerësimit ka relatuar se kërkuesi ka sjellje korrekte dhe shumë të mirë, si me bashkëvuajtësit, edhe me personelin e institucionit ku ai ka vuajtur dënimin, nuk është konstatuar asnjëherë pjesëmarrje e tij në akte apo veprimtari, të cilat cenojnë sigurinë në institucion, nuk ka pasur tentativë të largimit nga vendi i qëndrimit apo dhe nga institucioni ku ka qëndruar së fundmi pra, pranë IEVP FushëKrujë, ku që prej datës 29.08.2014, është pranuar pranë këtij institucioni.Lulzim-Berisha-dhe-Endrit-Dokle

“NUK KA SHKELJE”

Gjithashtu, kërkuesi Endrit Dokle nuk ka kryer dhe nuk është përfshirë në aktivitete që bien në kundërshtim me Rregulloren e Përgjithshme të Burgjeve, si dhe me rregulloren e brendshme të Institucionit. Është i përfshirë në organikën e punës në institucion, punë të cilën e ka kryer me korrektësi dhe ka marrë pjesë në veprimtaritë më sportive dhe kulturore dhe është aktiv dhe bashkëpunues në programet terapeutike si në seancat individuale dhe ato në grup. Vizitat dhe kontaktet me familjen janë të rregullta, marrëdhëniet janë shumë të mira dhe të qëndrueshme, duke gjetur mbështetje emocionale dhe materiale tek ata. Nuk ka përfituar leje shpërblyese është trajtuar me leje të veçantë për arsye të vdekjes së nënës së tij, leje e cila është dhënë me shoqërim nga forcat e Policisë.

SHËRBIMI I PROVËS

Gjykata, në zbatim të nenit 31/6, të ligjit 10024, datë 27.11.2008, për ekzekutimin e vendimeve penale, ka thirrur Shërbimin e Provës Krujë për përgatitjen e Raport-vlerësimit për kërkuesin (të dënuarin) Endrit Dokle. Referuar raportit të vlerësimit përgatitur nga Zyra Vendore Krujë, me nr. 612/2 prot, datë 02.12.2019, nga analizimi i disa elementeve, si dokumentacioni i ardhur nga IEVP Fushë-Krujë, intervistat e kryera me kërkues të dënuarin Endrit Dokle, si dhe me familjarë të tij, babai dhe të afërm, e me anëtarë të komunitetit ku jeton familja e tij, si dhe duke vlerësuar kushtet e banimit, arsimin, trajnimin dhe punësimin e tij, gjendjen e tij ekonomike, marrëdhëniet e tij me familjen, gjendjen shëndetësore, sjelljen e të dënuarit, reagimin e tanishëm për veprën penale ku ai shfaq pendesë për gjithçka ka ndodhur, duke u shprehur se ato kanë qenë vitet në të cilat ka gabuar më shumë në jetën e tij. Gjithashtu, duke vlerësuar elemente të tjera, si rrezikshmërinë e të dënuarit për përsëritjen e veprave penale, në të cilën sipas raportit të vlerësimit është theksuar si më poshtë se: Nga vlerësimi në tërësi i rrethanave, si dhe faktin se kalimi i një kohe të gjatë brenda ambienteve të IEVP-së duket se ka ndryshuar dhe ka përmirësuar normat e sjelljes në shoqëri të të dënuarit, dhe se janë kushtet e ndryshimit të personalitetit të individit të dënuar dhe ndryshimit të lidhjes midis individit si subjekt përgjegjës dhe individit që ka kryer pjesën më të madhe të dënimit, duke ndikuar në rrezikshmërinë e tij. Për rrjedhojë, interesi për ndëshkimin e veprave penale duhet të vendoset në proporcion të drejtë, me qëllimin riedukues të zbatimit të dënimit alternativ. Gjithashtu, në vlerësimin e tij, Shërbimi i Provës ka trajtuar dhe stilin e jetesës, të menduarit dhe sjelljen e kërkuesit Endrit Dokle, si dhe marrëdhëniet me familjet e viktimave.gjyqtarja-enkeleda-hoxha

PËRFUNDIMET

Në raportin e vlerësimit, lidhur me kërkesën e të dënuarit Endrit Dokle, për lirimin para kohe me kusht, në konkluzione dhe rekomandime, Zyra Vendore Krujë ka relatuar si më poshtë: Kërkuesi ka kryer pjesën më të madhe të dënimit dhe gjatë gjithë kësaj periudhe, ka dëshmuar me qëndrimin e tij të mirë, se gjatë periudhës që ai ka kaluar në IEVP, është arritur qëllimi për edukimin dhe riintegrimin e tij në shoqëri.

Si arsye të veçantë ka ngritur gjendjen jo të mirë të babait të tij, si dhe nevojën për t`iu dhënë një mundësi që të jetojë pranë familjes periudhën e mbetur të jetës së babait të sëmurë. Vlen të theksohet se babai i tij është në një gjendje të rëndë shëndetësore, infarkt inferior i kaluar dhe Kardiopati ishemike. Vetë i dënuari Endrit Dokle, për shkak të viteve të shumta në izolim, stresit të kaluar, të fatkeqësisë së vdekjes së nënës, pamundësisë për t’i qëndruar pranë babait dhe ndjenja e fajit, kanë ndikuar në gjendjen e tij shëndetësore, vërtetuar nga mjeku psikiatër dhe kartela klinike në burg.

Prania e Endrit Dokles pranë familjes, do ta ndihmonte sadopak babanë e tij për të kaluar këtë situatë të vështirë nga ana shëndetësore, por edhe psikologjike. Koha e kaluar i mbyllur dhe larg familjes, e ka bërë të reflektojë shumë se pasojat e ardhura nga veprat penale në jetën e tij, janë shumë të rënda dhe kurrsesi nuk e percepton ripërjetimin e një situate të tillë. Ai reflekton brejtje të ndërgjegjes për të gjitha pasojat e sjella në familje dhe jashtë saj.

I dënuari Endrit Dokle ka shfaqur pendim të thellë për veprën penale, për të cilën është dënuar. Ka marrë pjesë në aktivitete rehabilituese dhe është pjesë e organikës së punës në IEVP. Merr pjesë në biseda të lira sociale, si dhe në veprimtari fetare dhe kulturore. Ka qenë pjesëmarrës aktiv në aktivitete që Shërbimi i Provës ka zhvilluar në bashkëpunim me administratën e IEVP, me qëllim njohjen e të dënuarve që janë në prag të Lirimit me Kusht, me Institucionin e Shërbimit të Provës. I gjithë ky aktivitet dhe kjo pjesëmarrje në këto aktivitete rehabilituese janë të bazuara në vlerësimet e sjelljeve të IEVP-së. Nga vërtetimi i gjendjes Gjyqësore nr. 07, datë 01.11.2019, rezulton se është dënuar për veprat penale, për të cilën vuan dënimin.

PUNA

Pozitiv është fakti se i dënuari ka siguruar një deklaratë punësimi, për ta punësuar pranë një biznesi privat. Sipas deklaratës të lëshuar prej administratorit {xxx}, ai merr përsipër punësimin si punëtor të Endrit Dokles. Të pasurit e një pune të përhershme, me kohë të plotë është një faktor pozitiv dhe shumë domethënës gjatë periudhës së rehabilitimit të këtij të dënuari, një marrëdhënie që garanton elemente pozitive të sjelljes sociale të të dënuarit, por dhe të asaj familjare, duke qenë se me punën e tij Endrit Dokle do të jetë dhe një mbështetje ekonomike për familjen e tij. Duke qëndruar pranë familjes, ai do të kontribuojë në përmirësimin e gjendjes ekonomike, duke përmbushur rolin e tij si djali i familjes, elemente thelbësore këto në procesin e riintegrimit të tij në shoqëri. I dënuari ka mbështetjen e të gjithë familjarëve dhe miqve të tij, nga ana emocionalo-psikologjike, për të përballuar vështirësitë që pasojnë periudhën e paslirimit.

RREZIKSHMËRIA

Rrezikshmëria e të dënuarit për përsëritjen e veprës penale nuk është e lartë, vihet re përgjegjshmëri dhe pendesë për veprimin në të cilin është përfshirë. Ai shprehet se vuajtja e dënimit për këtë vepër, i ka shërbyer më së miri për të qenë më i kujdesshëm dhe më i përgjegjshëm në zgjedhjen e veprimeve që kryen në jetë. Kjo është arsyeja që të krijon bindjen se vuajtja e pjesës së mbetur të dënimit, në një periudhë prove të kushtëzuar, pranë familjes dhe komunitetit që ka shprehur vullnetin për ta mirëpritur, do ndihmonte dhe do të kishte një ndikim pozitiv në këtë proces rehabilitues dhe risocializues, proces ky që do të ndiqet dhe mbikëqyret, bazuar në procedurat përkatëse ligjore nga ZVSHP përkatëse.

VENDIMI I GJYKATËS

Për sa u parashtrua më lart, Gjykata, pasi mori në shqyrtim kërkesën e të dënuarit Endrit Dokle, dokumentacionin e sjellë nga IEVP Fushë-Krujë, përcjellë me shkresë nr. 4264 prot, datë 08.11.2019, referuar raportit të përpiluar nga drejtori i Institucionit, mbështetur në provat shkresore të sjella nga pala kërkuese, Endrit Dokle, që dokumentojnë arsyet e veçanta ku përfshihet gjendja familjare e tij, gjendjen e rënduar shëndetësore të babait të tij, si dhe problemet e tij shëndetësore të dokumentuara me kartelën klinike nr. 1285, që disponon IEVP Fushë-Krujë për këtë të dënuar, si dhe bazuar në konkluzionet e arritura nga Zyra Vendore Krujë në raportin e saj të vlerësimit për të dënuarin, Endrit Dokle, Gjykata, në mbështetje të nenit 65 të Kodit Penal, çmon se kërkesa e të dënuarit Endrit Dokle, është e bazuar në ligj dhe prova dhe si e tillë duhet të pranohet.

Përfundimisht, Gjykata gjykon të pranojë kërkesën, duke u shprehur për lirimin para kohe me kusht të kërkuesit Endrit Dokle, duke e vënë në provë për një periudhë kohore prej 5 (pesë) vitesh. Gjithashtu, referuar rekomandimeve të dhëna nga Shërbimi Provës Zyra Vendore Krujë, Gjykata në zbatim te “Masave ndaj të dënuarit të vënë në provë” vendosi që të aplikojë nenin 60, pika 9, dhe pika 10 të Kodit Penal, duke detyruar kërkuesin Endrit Dokle, të mos shoqërohet me persona të caktuar, kryesisht të dënuar apo bashkëpunëtorë të veprës penale dhe të mos zotërojë, mbajë apo përdorë armë /panorama