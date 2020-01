Lleshaj: Vetem ne Janar jane pezulluar 1500 leje drejtimi, papergjegjshmeri e madhe

Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj, së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ardi Veliu inspektuan një patrullë shërbimi me radar për kontrollin e shpejtësisë së mjeteve, në aksin Elbasan – Tiranë.

“Kemi ardhur sot këtu bashku me Drejtorin e Përgjithshëm për të parë konkretisht se si funksionon një pikë kontrolli këtu në këtë zonë, e cila përfaqëson një zonë me risk të lartë. Fatkeqësisht konstatojmë se ende numri i shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor është shumë i lartë. Vetëm për këtë muaj, që ende nuk është mbyllur, janë rreth 1.500 leje drejtimi të pezulluara, që është një shifër jashtëzakonisht e lartë, e cila na shqetëson për faktin se konstatojmë nivel papërgjegjshmërie të madh në rrugët e vendit nga një pjesë e konsiderueshme drejtuesish”, tha Lleshaj.

Prononcimi i ministrit të Brendshëm Sandër Lleshaj:

Viti 2020 është shpallur viti i sigurisë rrugore me qëllim që të gjitha strukturat e Ministrisë së Brendshme, të Policisë së Shtetit, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, të gjitha strukturat e tjera shtetërore, dhe jo, të angazhohen në një fushatë të madhe për forcimin e parametrave të sigurisë rrugore.

Kemi ardhur sot këtu bashku me Drejtorin e Përgjithshëm për të parë konkretisht se si funksionon një pikë kontrolli këtu në këtë zonë, e cila përfaqëson një zonë me risk të lartë. Fatkeqësisht konstatojmë se ende numri i shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor është shumë i lartë. Vetëm për këtë muaj, që ende nuk është mbyllur, janë rreth 1.500 leje drejtimi të pezulluara, që është një shifër jashtëzakonisht e lartë, e cila na shqetëson për faktin se konstatojmë nivel papërgjegjshmërie të madh në rrugët e vendit nga një pjesë e konsiderueshme drejtuesish.

Gjej rastin sot t’i ftoj të gjithë dhe t’u bëj thirrje që të tregohen të përgjegjshëm dhe të kujdesshëm për arsye se shpejtësia është një ndër burimet kryesore të aksidenteve në rrugë.

Megjithatë, përpjekja jonë për ta intensifikuar kontrollin do të vazhdojë, ashtu sikundër do të vazhdojë edhe përpjekja për të rishikuar të gjithë kuadrin ligjor dhe nënligjor, me qëllim që siguria rrugore në vitin 2020, të njohë një kapërcim pozitiv përpara. Do të ndërhyjmë në legjislacion, në Kodin Rrugor duke ashpërsuar masat ndaj atyre që shkelin rregullat e qarkullimit, kryesisht atyre që abuzojnë më celularin, atyre që abuzojnë me pijet alkoolike, atyre që abuzojnë me të drejtën e përparësisë në rrugë dhe atyre që nuk kujdesen për fëmijët.

Ende fatkeqësisht kemi shumë prindër, të cilët në kushte papërgjegjshmërie totale, mbajnë fëmijët në prehër apo në sediljen e parë të makinës, gjë që rrezikon dukshëm jetën e fëmijëve. Por përpjekja jonë do të vazhdojë pra edhe në fushën e rishikimit të kuadrit ligjor, edhe në fushën e përmirësimit të parametrave të infrastrukturës, duke shtuar monitorimin, duke përmirësuar gjendjen e rrugëve dhe të pikave me risk të lartë në rrugët e vendit.

Në fund të muajit shkurt ne do të zhvillojmë një konferencë kombëtare ku do të paraqesim të gjitha ndryshimet, të cilat janë në fazë konsultimi të gjerë publik. Dhe me këtë rast falënderoj publikun, i cili është përgjigjur intensivisht për të marrë pjesë në këtë diskutim të gjerë.

Shpresojmë dhe besojmë fort që në vitin 2020 do ta rrisim ndjeshëm nivelin e sigurisë në rrugë. Këtu kërkohet bashkëpunim i madh i qytetarëve, të cilët duhet të shtojnë komunikimin me Policinë e Shtetit, të komunikojnë dhe të raportojnë rastet e shkeljeve në qarkullimin rrugor, për arsye se çdo telefonatë dhe çdo bashkëpunim me Policinë e Shtetit, përkthehet në jetë të shpëtuara të qytetarëve shqiptarë.

Fatmirësisht muaji janar deri tani rezulton me bilance pozitive, duke e krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të mëparshëm. Pra kemi më pak viktima, gjë që na inkurajon se me angazhim të madh do të mundemi që të arrijmë drejt atyre rezultateve që shpresojmë.

Gjej po ashtu rastin që të ftoj qytetarët që të denoncojnë edhe raste ku punonjësit e policisë nuk janë në krye të detyrës. Na intereson shumë bashkëpunimi i qytetarëve edhe për të goditur raste sporadike të punonjësve të policisë, të cilët nuk mund të jenë në lartësinë e detyrës së tyre.

Megjithëse jam po ashtu besimplotë se me ndryshimet e bëra, Policia Rrugore është në krye të detyrës, punonjësit e Policisë po kryejnë një volum shumë të madh shërbimesh, kryesisht në orët e pasdites dhe të natës, kur dhe fluksi i shkeljeve është më i lartë. Jam besimplotë që viti 2020 do të na ballafaqojë me tregues të rinj pozitivë, në fushën e sigurisë rrugore.