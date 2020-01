Bore dhe reshje shiu, parashikimi i motit per diten e sotme

Shqiperia duket se do te mbizoterohet nga reshjet e shiut diten e sotme. Sipas meterologeve, sot vendi ynë do të mbizotërohet nga alternime vranësirash të cilat do të sjellin reshje shiu në pjesën më të madhe të territorit. Në zonat malore reshjet do jenë në formën e dëborës.

Sipas Meteoalb, temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do variojnë: në zonat malore nga -1ºC deri në 09ºC, në zonat e ulëta nga 04ºC në 14ºC dhe në zonat bregdetare nga 09°C në 16ºC.

Era do të fryje në drejtim Jugor-Juglindor me forcë valëzimi 4 ballë.

Në Kosovë moti do të jetë i kthjellët me alternime vranësirash të cilat do të sjellin reshje shiu dhe dëbore.

Temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga -2ºC deri në 08ºC dhe në zonat e ulëta nga 02ºC në 10ºC.