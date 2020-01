Stresi rikthehet me Keisin: Arsyeja pse nëna e tij këmbënguli për të mos e humbur nusen

Marrëdhënia e reperit Arkimed Lushaj (Stresi) me partneren e tij, Keisin, ka qenë prej muajsh një ndër lidhjet më të komentuara të showbizz-it shqiptar. Ndarjet e ribashkimet e tyre janë përfolur gjatë në media, mirëpo u bënë disa muaj që ata s’janë më me njëri-tjetrin.

Teksa Stresi merret me muzikë në Shqipëri, Keisi vazhdon jetën e saj në Kanada, ku ndjek studimet e larta. Para dy ditësh, ajo na futi të gjithëve në dyshime me një foto të publikuar në llogarinë e saj në “Instagram”, ku shfaqej me unazën që i kishte dhuruar Stresi, të cilën e mbante ende në gisht.

“Se një femër duron shumë”, shkruante Keisi, fjalë të cilat na bënë të mendojmë se ka shpresë për të dy ose më mirë të themi, ata tashmë janë rikthyer duke hedhur pas krahëve gjithë hatërmbetjet apo mëritë. Si gjithmonë, s’ka vonuar shumë edhe një reagim i Stresit në llogarinë e tij në “Instagram”.

Ai ka publikuar fjalët e këngës së tij të re, të cilën pritet ta lançojë së shpejti dhe teksti na u duk sikur i dedikohet Keisit.

“Thonë se dashuria është një lojë e humbur, unë besova n’dashuri kur isha adoleshent shumë i humbur… T’ harrosh dikë që e ke dasht është njësoj sikur mos me e pas njoft asiher..”, janë fjalët e Stresit, për të cilat është penduar dhe i ka fshirë, megjithatë portalet i ruajtën.

Ndërsa ditën e djeshme, reperi ka publikuar këngën “Zemrën maje”, një klip i xhiruar në Milano dhe që flitet se është dedikim i hapur për Keisin.

E nuk vonoi shumë dhe reagoi vetë Keisi, duke i vënë vulën rikthimit të tyre. Ajo ka shpërndarë një pjesë nga kënga e fundit e reperit, duke e shoqëruar me mbishkrimin: “Fjalët po i mbaj përbrenda”.

Reperi Arkimed Lushaj, i njohur si Stresi, dhe ish-gruaja e tij Keisi duket se do vazhdojnë të jenë kryefjala e mediave rozë për historinë e tyre të dashurisë. Mesazhet e koduara prej tyre kanë qenë të shumta që pas deklarimit të ndarjes së tyre.

Këngëtari prej disa ditësh publikoi copëza nga kjo këngë, e cila në fakt duket qartë që është një këngë dashurie dhe që do të mund ta dëgjojmë të plotë gjatë ditës së nesërme. Vetë Stresi, në një intervistë të pak kohëve më parë, tha se me Kejsin është në pauzë dhe një ditë mund t’i rishihnim sërish bashkë.

Por burime pranë çiftit thonë se Stresi po ribashkohet me Keisin falë këmbënguljes së nënës së tij, Shpresa Lushaj, e cila nuk e humbi durimin për të negociuar me ta, pasi Keisin ajo e do shumë dhe e sheh si nusen ideale për djalin e saj problematik. /Panorama