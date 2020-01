Tërmeti i fuqishëm në Turqi, ja si u përjetua live në televizionin turk

Një tërmet me magnitudë 6.8 ballë ka tronditur pjesën lindore të Turqisë.

Në lidhje me këtë tërmet në shtetin turk, kanë reaguar autoritetet më të larta të Turqisë. Për ngjarjen dramatike reagoi ministri i Brendshëm i vendit, si dhe Presidenca, ndërsa raportohet edhe për viktima.

Në rrjetet sociale qarkullon edhe një video, ku shihet sesi lëkundjet ndihen live në televizion. Prezantuesit “lëkunden” nga tërmeti, i cili zgjat për disa sekonda.

Moment when 6.8 magnitude #earthquake that jolts eastern #Turkey, happens in live TV. #deprem #elazig pic.twitter.com/HoLvRXIdKX

— Xhildinho Z (@xhildinho) January 24, 2020