Rudina Dembacaj flet per lidhjen me Mark Frrokun: Gjeta gjithe…

E ftuar në emisionin “Rudina”, Dembacaj tha se me Frrokun ishte dashuruar kur ishte single dhe se ishin njohur prej kohësh për shkak të biznesit.

Ajo tregoi se ka një marrëdhënie shumë të mirë edhe familjen e ish-deputetit dhe fëmijët e tij, ndërsa u shpreh se tek Frroku kishte gjetur vetitë burrërore të babait të saj.

“Isha single kur u dashurova me Mark Frokkun. Gjeta gjithë vetitë burrërore të babait tim te ai. Me nënën e Mark Frrokut jam një shoqe shumë e mirë që tani. Nuk kam zgjedhur jetën më të mirë që mund të zgjidhte dikush, kam zgjedhur të jetoj me dashur. Sa herë u drejtohem fëmijëve të Markut, mendoj, si dua t’i drejtohet dikush fëmijës tim. Viktoria e ka njohure Markun prej kohësh sepse e kam njohur prej kohësh, që kur filloi të punonte për biznesin, Viktoria është njohur gradualisht me Viktorian”, u shpreh Rudina.