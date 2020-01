“Konsensus i plote ne BE per integrimin e Shqipërise”, Balla: Qeveria duhet te ndaloje emigrimin

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, foli për integrimin e Shqipërisë në BE dhe fenomenin shqetësues të emigracionit, në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian.

Duke u ndalur te procesi i integrimit, Balla tha se beson që pas datës 31 janar të ketë një konsensus të plotë mes 27 vendeve anëtare të BE për hapjen e bisedimeve me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Ndërsa sa i përket emigracionit, numri dy i PS tha se ka një rënie të numrit të atyre që kërkojnë azil në vendet e BE, ndërsa shtoi se emigracioni mbetet një fenomen shqetësues, ndaj dhe sipas tij, “qeveria dhe të gjithë aktorët duhet të punojnë me hartimin dhe zbatimin e politikave të mirëfillta për të ndalur uljen drastike demografike të popullsisë si një emergjencë kombëtare që mund të zbusë efektet që mund të ketë nesër në ekonomi një fakt i tillë”.

Fjala e Ballës:

Pa dyshim kjo është një çështje e rëndësishme që lidhet me detyrat e shtëpisë të çdo aktori, qeverisë, aktorë të shoqërisë civile për të adresuar këtë tematikë dhe për të ndërgjegjësuar atë pjesë të shoqërisë që akoma nuk e kane kuptuar qe azili nuk mund te kerkohet ne vendet e BE-se, sepse Shqipëria prej kohesh konsiderohet vend i sigurte.

Si Këshill, e kam theksuar edhe më parë, mbetemi të angazhuar për të bashkëpunuar në ndërgjegjësimin e shoqërisë si dhe për diskutimin e çështjeve që shkojnë përtej thjesht plotësimit të kritereve në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Europian.

Do doja të ndaja me ju faktin se metodologjia e vlerësimit nga partnerët tanë mund të ndryshojë, më 29 janar KE do të publikojë metodologjinë e re të vlerësimit dhe të monitorimit të zbatimit të detyrave të shtëpisë nga vendet kandidate, në kuadër të vlerësimit qoftë të ecurisë së procesit të para hapjes së negociatave, qoftë me procesin tjetër që pason, dhe ku unë jam besimplotë se gjatë këtij viti shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të nisin bisedimet.

Megjithëkëtë në lidhje me publikimin e metodologjisë së re që pritet të publikohet në fillim të shkurtit, vetë Komisioni Europian rikonfirmoi se “paralelisht me dakordësimin e vendeve anëtare për metodologjinë e re të ndryshuar, KE i qëndron rekomandimit se bisedimet për anëtarësim duhen çelur sa më parë me Shqipërinë edhe me Maqedoninë e Veriut”. Rekomandimi për hapjen e bisedimeve për anëtarësim mbetet një konstante e pandryshuar për Komisionin Europian. Besoj se brenda 27 vendeve të BE-se pas 31 janarit, te kete nje konsensus te plote lidhur me bisedimet për anëtarësim.

Për t’u rikthyer tek tematika e këtij takimi, dua të theksoj që pikërisht kjo tematikë kërkon një sinergji mbarëkombëtare dhe një bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtare. Nuk do të doja të cekja masat e marra nga qeveria apo të diskutoja mbi strategjinë e migracionit të parregullt sepse kemi përfaqësues të qeverisë që do të flasin në detaje dhe do te raportojne para Kuvendit në lidhje me këto çështje. Sot dua të flas mbi nevojën për të shkurajuar lajmin e rremë apo batakut (“fake neës”) që shqiptarët po largohen më shumë sot se 5 apo 10 vjet me parë. Raportimet dhe studimet mbi trendet demografike për vendin tonë në raport me rajonin e Ballkanit janë më optimiste sesa lajmi i rremë, por kjo nuk duhet të na pengojë për të qenë të angazhuar në marrjen e masave për të ndaluar aq sa mundemi largimin e qytetarëve nga vendi.

Nëse analizojmë fenomenin e emigrimit, ky i fundit është një faktor konstant për vendin tone, për rajonin e Ballkanit Perëndimor por edhe më gjerë për sa kohë dallimet në të ardhurat për frymë dhe standardit të jetesës midis vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të Europës Perëndimore do të vazhdojnë të jenë në këto nivele, njerëzit do të kenë arsye për të emigruar.

Se fundmi ne Portugali gjate fushates zgjedhore te zhvilluar 2 muaj me pare, ishte beteja per te rikthyer te larguarit nga Portugalia. Në linjë për sa më sipër më lejoni t’ju sjell në vemendje rastin e Kroacisë e cila në 1 korrik 2013 është anëtare e BE-së, fakt që nënkupton arritjen e standardeve në fushën e demokracisë dhe ekonomisë që ne synojmë të arrijmë. Megjithëkëtë është po ashtu një fakt i pakundërshtueshëm që nga Kroacia, mbas anëtarësimit për periudhën 2013-2016, janë larguar nga vendi rreth çerek milioni kroate, të cilët vendosën të emigronin në vendet e BE-së kryesisht për një standard më të lartë jetese. Prandaj është e qartë që flukset migratore për vendet tona do vazhdojnë të jenë një realitet i pandashëm, por ajo që duhet të punojmë të gjithë së bashku është që të dekurajojmë aq sa mundemi arsyet e migrimit.

Të nderuar kolegë,

Me rëndësi është të theksojmë një aspekt që lidhet me fenomenin e migracionit, i cili po kthehet në shqetësim. Nëse në dy dekadat e para rajoni paraqiste përgjithësisht karakteristikat klasike demografike të vendeve të varfra ku emigracioni masiv kompensohej nga norma të larta lindshmërie. Ajo që po vërehet me shqetësim në Ballkanin Perëndimor, dhe për fat të keq edhe vendi jonë nuk bën përjashtim, është fakti që në vitet e fundit po shfaqen karakteristika demografike të vendeve të pasura si rënie të lindshmërisë dhe një popullsi me tendencë plakjeje ku mosha mesatare po i afrohet asaj të vendeve të Europës Perëndimore.

Instituti i Statistikave (INSTAT) e vërteton këtë fenomen ku në katër vitet e fundit vërehet një përgjysmim i asaj që përkufizohet si shtesa natyrore , dmth diferenca midis numrit te lindjeve me numrin e përgjithshëm të vdekjeve vazhdon të jetë një shifër në ulje. Ndërsa emigrimi për periudhën 2014-2018 paraqet një ulje të lehtë.

Për këtë qëllim qeveria dhe të gjithë aktorët duhet të të punojnë me hartimin dhe zbatimin e politikave të mirëfillta për të ndalur uljen drastike demografike të popullsisë si një emergjencë kombëtare që mund të zbusë efektet që mund të ketë nesër në ekonomi një fakt i tillë.