Kater të vdekur, pas tërmetit në Turqi, ndërtesat ‘shpërthejnë’ në flakë

Katër persona raportohen të vdekur deri tani nga tërmeti i fuqishëm që ra mbrëmjen e kësaj të premteje në Turqi.

Sipas ministrit të Brendshëm turk, Suleyman Soylu janë për katër jetë të humbura, ndërsa dy shtetas të tjerë janë plagosur.

Raportohet për 4 ndërtesa të shkatërruara. Rreth ngjarjes reagoi edhe Presidenca turke, e cila u shpreh se presideti Recep Tayip Erdogan po e ndjek nga afër situatën.

LATEST — Fire breaks out in central Elazığ; blaze reportedly caused by natural gas leakage due to earthquakehttps://t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/qXLE255v9A

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 24, 2020