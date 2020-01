Gianni De Biasi do t’i rikthehet punës si trajner. Ish tekniku i kombëtares shqiptare pritet të marrë një tjetër skuadër përfaqësuese, atë të Iranit. Sipas asaj që publikohet në median italiane, De Biasi ka biseduar me drejtuesit e Federatës Iraniane të Futbollit me këta të fundit që i kanë ofruar një kontratë prej 2 vitesh e gjysmë duke menduar edhe për Botërorin e Katarit. Për Gianni De Biasin, Irani do të jetë eksperienca e dytë në drejtimin e një Kombëtareje.