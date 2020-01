Njihuni me gjashtë fenomene që mund të shkatërrojnë Tokën

Për shkak të ndryshimit të klimës të kombinuar edhe me aktivitetin njerëzor dhe faktorë të tjerë, katastrofat natyrore po bëhen gjithnjë e më të zakonshme. Fox News regjistron shtatë fenomene që mund të shkatërrojnë tokën dhe të shkatërrojnë njerëzimin:

1-Vullkan i verdhë gurësh

Parku Kombëtar Yellowstone në Wyoming qëndron në majë të një vullkani jashtëzakonisht të rrezikshëm. Parku ka pasur tre shpërthime të mëdha në një të kaluar shumë të largët, me i fundit ndodhi 640,000 vjet më parë. Vitin e kaluar, gjeologu Dr Jersey Zamba parashikoi se një shpërthim i vullkanit në Yellowstone do të mund të vriste 5 miliardë njerëz në të gjithë botën. Vullkani mbetet aktiv dhe mund të shpërthejë në çdo kohë.

2-Uragani

Uragani Isaac detyroi 50,000 njerëz të iknin nga shtëpitë e tyre në verën e 2012 ndërsa kaluan Haitin në Bregun e Gjirit të Amerikës. Uragani Katrina, katastrofa më e madhe natyrore në historinë e ShBA.-së, ishte e kategorisë 5, me erëra të vazhdueshme më shumë se 297 km.

3-Tsunami në Karaibe

Vullkani Cumbre Vieja në ishullin La Palma në Ishujt Kanarie është “i paqëndrueshëm”, sipas BBC. Dr Simon Day i Universitetit të Londrës beson se njëra anë e vullkanit mund të fundosej në oqean dhe kjo do të shkaktonte një tsunami që do të kishte efekte katastrofike në Karaibe.

4-Stuhi diellore

Toka shpëtoi nga një stuhi diellore jashtëzakonisht e fuqishme në 2012, e fundit në 150 vjet. Daniel Baker nga Universiteti i Kolorados i tha NASA-s se stuhia e korrikut 2012 ishte po aq e fortë sa e fundit e vitit 1859. Një stuhi e ngjashme që do të ndodhte në Tokë do të ishte katastrofike, pasi do të prishte internetin dhe pothuajse të gjitha komunikimet dhe do të mund të shkaktonte triliona dëme.

5-Ndikimi asteroid në Tokë

Shumë shkencëtarë ia atribuojnë zhdukjen e dinosaurëve një asteroidi që ra në Tokë. Sipas How Stuff Works “Në 2028 asteroid 1997XF11 do të jetë shumë afër Tokës, por nuk do ta godasë atë. Por nëse një asteroid do të binte më shumë se 48,000 km / orë në Tokë, jeta në planet ndoshta do të zhdukej “.

6-Epidemia

Epidemia e virusit Ebola në 2014 vrau 12,000 njerëz dhe u përhap në disa kontinente në vetëm disa muaj. Këtë javë virusi nga Kina tashmë është përhapur në Japoni, Tajlandë, Korenë e Jugut dhe Australi. Në kohët moderne, globalizimi dhe udhëtimet me avion po ndihmojnë që sëmundjet të përhapen shumë më shpejt. Mund të jetë çështje kohe përpara se një epidemi e re të shkaktojë një katastrofë globale.p