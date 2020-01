Dhjete profesionet ne rritje te shpejte dhe me page te larte

Nëse jeni një grua që kërkon të ndryshojë karrierën së shpejti, atëherë ne kemi disa opsione për ju

Shumë nga këto punë janë në fushën e kujdesit shëndetësor, megjithatë ka disa që bien në fushën e teknologjisë.

Gjysma e këtyre profesioneve kishin të ardhura mesatare, që dyfishonin të ardhurat mesatare për gratë në përgjithësi.

Nëse po kërkoni ndryshim, shikoni punët e mëposhtme:

10. Inxhiniere

Inxhinieret janë ato që hartojnë, ndërtojnë dhe menaxhojnë projekte në lidhje me infrastrukturën. Ato mund të punojnë në sektorin privat ose publik. Ato mund të mbikëqyrin projekte në lidhje me aeroportet, rrugët, dhe sistemet e furnizimit me ujë, dhe pjesë të tjera të infrastrukturës. Për shkak të natyrës së punës së tyre, inxhinieret punojnë në një sërë ambientesh. Ato shpesh e ndajnë kohën e tyre midis punës në një zyrë dhe punës në terren.

Rritja e parashikuar e karrierës: Ky profesion do të rritet 11% deri në vitin 2026. Inxhinieret do të jenë ato që menaxhojnë projektet e riparimit për rrugë, ura dhe infrastruktura tjera.

Kërkesat për arsimim: Inxhinieret duhet të kenë një diplomë bachelor në një degë të inxhinierisë. Nëse një inxhiniere dëshiron të marrë një rol të lartë, ato zakonisht kanë nevojë për një diplomë master. Kërkesat për licencim ndryshojnë nga shteti, megjithatë inxhinieret duhet të jenë të licencuara nëse ofrojnë shërbime për publikun.

9. Menaxhere e sistemeve kompjuterike dhe informacionit

Menaxheret kompjuterik dhe informacionit janë përgjegjëse për planifikimin, koordinimin dhe drejtimin e punës së profesionistëve të kompjuterëve dhe organizatat ndihmëse për të marrë vendime të rëndësishme të biznesit. Ato sigurohen që projektet të qëndrojnë në kohë dhe në buxhet ndërsa hulumtojnë tendencat më të fundit në teknologji.

Rritja e parashikuar e karrierës: Aktualisht vlerësohet në rritje 12% deri në vitin 2026. Kërkesa për këtë punë do të rritet ndërsa zhvillohet teknologjia dhe më shumë biznese u kërkojnë këtyre menaxhereve të marrin vendime në lidhje me platformat e tyre digjitale.

Kërkesat për arsimim: Zakonisht, kandidatet për punë kanë nevojë të paktën për një diplomë bachelor dhe përvojë pune të ngjashme. Shumica e menaxhereve të sistemeve kompjuterike dhe të informacionit kanë një diplomë master.

8. Mjeke dhe kirurge

Mjeket dhe kirurget kanë punë tepër të rëndësishme në fushën e mjekësisë. Ato janë përgjegjëse për diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve të dëmtuar ose të sëmurë. Mjeket dhe kirurget mund të punojnë në ambiente të tilla si zyrat e mjekëve dhe spitalet. Disa gjithashtu punojnë për qeverinë.

Rritja e projekuar e karrierës: Kërkesa për këto profesione do të rritet me 13% deri në vitin 2026. Kjo është për shkak të një rritje të parashikuar të kërkesës për shErbime të kujdesit shëndetësor.

Kërkesat për arsimim: Për t’u bërë mjeke ose kirurge, duhet të jeni të përkushtuar për edukimin tuaj. Ky arsimim përfshin një diplomë universitare, e ndjekur nga 4 vjet shkollë mjekësore, dhe më pas në varësi të specialitetit tuaj, një stazh që mund të zgjasë midis 3-7 vjet.

7. Analiste e menaxhimit

Analistet e menaxhimit kanë një numër përgjegjësish të ndryshme. Ato zakonisht futen në një organizatë për të gjetur mënyra për ta bërë atë organizatë më fitimprurëse ose për të përmirësuar efikasitetin e një organizate. Analistet e menaxhimit në përgjithësi nuk kanë një punë tipike në zyrë. Ato shpesh udhëtojnë për t’u konsultuar me klientët, dhe disa punojnë më shumë se 40 orë në javë.

Rritja e parashikuar e karrierës: Rritje 14% deri në vitin 2026.

Kërkesat për arsim: Shumica e analistëve të menaxhimit kanë një diplomë bachelor. Sidoqoftë, ka certifikata të caktuara që mund të arrihen për të përmirësuar perspektivat e punës.

6. Menaxhere e Shërbimit Mjekësor dhe Shëndetësor

Menaxheret e shërbimeve mjekësore dhe shëndetësore luajnë një rol të rëndësishëm në anën e biznesit të kujdesit shëndetësor. Ato koordinojnë dhe drejtojnë aktivitetet e biznesit të ofruesve të kujdesit shëndetësor. Ato mund të punojnë në shumë ambiente të kujdesit shëndetësor, përfshirë spitalet dhe shtëpitë e infermierisë.

Rritja e parashikuar e karrierës: Kjo fushë do të rritet 20% deri në vitin 2026. Kjo është për shkak të pritjes që të gjitha shërbimet e kujdesit shëndetësor do të rriten ndërsa popullsia plaket.

Kërkesat për arsimim: Shumica e njerëzve që hyjnë në këtë fushë kanë të paktën një diplomë bachelor, por nuk është e pazakontë që njerëzit në këtë rol të kenë një diplomë master. Në mënyrë tipike, menaxheret e punësimit u pëlqen të shohin kandidatët të kenë përvojë në një rol administrativ ose klinik në një institucion të kujdesit shëndetësor.

5. Zhvilluese e softuerit

Zhvillueset e softuerëve luajnë një rol të madh në fushën e teknologjisë. Ato bëjnë sisteme ose aplikacione që funksionojnë në kompjuterë dhe pajisje të tjera elektronike. Ato mund të krijojnë, ndryshojnë dhe rregullojnë softuer për klientët e tyre. Në përgjithësi, zhvillueset e softuerëve punojnë për firma që mund të specializohen në fusha si botimi i programeve kompjuterike dhe hartimi i sistemeve.

Rritja e parashikuar e karrierës: Parashikohet që kjo fushë e karrierës të rritet 24% deri në vitin 2026. Kjo është për shkak të rritjes së pritshme të kërkesës për programe të reja kompjuterike

Kërkesat për arsimim: Zhvillueset e programeve kompjuterike zakonisht kanë një diplomë bachelor në shkencë kompjuteri ose një fushë të ngjashme.

4. Analiste e Hulumtimit

Analistet e hulumtimit luajnë një rol interesant dhe të rëndësishëm në fjalën e biznesit. Ato përdorin teknika matematikore dhe analitike për të ndihmuar bizneset dhe organizatat të drejtojnë më shumë kosto në mënyrë efektive dhe efikase. Analistet e hulumtimit kryesisht punojnë në zyra, megjithatë ato mund të duhet të udhëtojnë një herë në një kohë për të vizituar klientët.

Rritja e parashikuar e karrierës: Rritje 27% deri në vitin 2026, që është më e shpejtë se mesatarja. Ndërsa teknologjia vazhdon të zhvillohet, bizneset do të kërkojnë mënyra për të qenë efikas dhe për të ulur kostot. Këto biznese do të kenë nevojë për dikë që të bëjë hulumtime në mënyrë që të përmbushë qëllimet e tyre.

Kërkesat për arsimim: Analistet e hulumtimeve zakonisht kanë nevojë për një diplomë bachelor për një rol në nivelin e hyrjes, megjithatë punëdhënës të caktuar mund të kërkojnë një diplomë master.

3. Trapiste fizikale

Terapistet fizikal luajnë një rol të madh në rehabilitimin e pacientëve. Ata janë përgjegjës për të ndihmuar pacientët e dëmtuar ose të sëmurë të menaxhojnë dhimbjen e tyre, si dhe të përmirësojnë lëvizjen e tyre. Ato shpesh janë në këmbë pasi ndihmojnë pacientët e tyre. Ata mund të punojnë në një sërë ambientesh, duke përfshirë zyra private, klinika dhe shtëpi pleqsh.

Rritja e parashikuar e karrierës: Sipas Telegrafi, kërkesa për terapiste fizikale do të rritet 28% deri në vitin 2026. Ndërsa brezi plaket, nevoja për terapistë fizikal për t’i ndihmuar ata me lëvizjen e tyre do të rritet.

Kërkesat për arsimim: Ato që duan të bëhen një terapiste fizikale duhet të fitojnë një doktoratë në terapi fizike nga një program i akredituar. Terapistët fizikal gjithashtu duhet të licencohen në shtetin ku punojnë.

2. Ndihmës infermiere

Ndihmës infermieret mbajnë shumë përgjegjësi në fushën e kujdesit shëndetësor. Ato mund t’u japin pacientëve kujdes parësor ose special, dhe gjithashtu të koordinojnë kujdesin ndaj pacientit.

Rritja e parashikuar e karrierës: Kërkesa për ndihmës infermiere pritet të rritet 36% deri në vitin 2026. Për shkak të popullatës së plakur, kërkesa për shërbime të kujdesit shëndetësor do të rritet, që do të thotë se nevoja për infermierë gjithashtu do të rritet.

Kërkesat për arsimim: Ndihmës infermieret duhet të kenë një diplomë master. Ato gjithashtu duhet të licencohen në shtetin ku ata praktikojnë dhe të kalojnë një provim kombëtar për certifikim.

1. Asistente e mjekut

Profesioni kryesor në këtë listë është asistente e mjekut. Asistentet e mjekut punojnë me profesionistë të tjerë të kujdesit shëndetësor për të siguruar që pacientët të marrin kujdesin më të mirë të mundshëm. Asistentet e mjekut mund të punojnë në një numër ambientesh, duke përfshirë një zyrë të mjekëve, spital ose klinika ambulatore. Shumica e asistenteve të mjekëve punojnë me kohë të plotë.

Rritja e parashikuar e karrierës: Kjo fushë do të rritet 37% deri në vitin 2026, që është shumë më e shpejtë se niveli mesatar i rritjes së karrierës. Kërkesa për shërbime të kujdesit shëndetësor do të vazhdojë të rritet në të ardhmen, dhe si rezultat, kërkesa për asistentë mjekësh do të rritet gjithashtu.

Kërkesat për arsimim: Në mënyrë tipike, asistentet e mjekut kanë nevojë për një diplomë master për të hyrë në këtë fushë. Ato gjithashtu duhet të licencohen në shtetin ku po praktikojnë.