Zaev: Kerkoj mandat te paster qe t’i perkushtohemi ekonomise

Kërkoj mandat të pastër që të dëshmohemi në planin ekonomik. Do t’i përkushtohem personalisht me dominim të madh ekonomisë, që të ketë garë të vërtetë ekonomike mes subjekteve politike, për shkak se edhe një herë them dy gjëra janë ato që do të jenë dominuese në periudhën e ardhshme katërvjeçare: ekono(MEDIAL)dhe transformimi i përgjithshëm i shoqërisë sonë”, theksoi sot kryetari i LSDM-së, Zoran Zaev para fillimit të takimit me afaristët në hapësirat e Lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë.

Theksoi se është ekonomist, vjen nga sektori real, praktikant dhe se në dy vitet e gjysmë të kaluara kanë arritur nga zërat negativ të BPV-së nga minus 1,8 të arrijnë 3,6, rezultate të cilat mund të jenë akoma më të mira.

Stadiumi deri te i cili ka arritur vendi ynë, theksoi është që të flasim për ekonominë dhe besoj se do të jemi të mençur, para se gjithash, politikanët e partive të mëdha politike të flasin në periudhën që është para nesh për ekonominë, idetë, modelet, risinë, i cili sa më shumë të jemi kreativë, sa më shumë fjalë do të marrim para afaristëve në ekonomi. Besoj se kjo do të bëjë një presion për masat ekonomitë të ardhshme implementuese që do të dalin nga ato që do ta marrin pushtetin kuptohet, por edhe opozita është gjithashtu e rëndësishme në të gjitha segmentet”, tha Zaev.

Ai potencoi se me Lidhjen e odave ekonomike gjithmonë mbledhjet kanë qenë cilësore dhe shtoi se është dhënë përgjigje 78 masave ekonomie të LOE, me vërejtje se 29 tashmë janë çështje të zgjidhura, një pjesë e madhe kanë filluare që të zgjidhen, ndërsa 13 janë në kompetencë të komunave dhe institucioneve tjera dhe tashmë janë adresuar.

Kryetarja e Lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë, Danela Arsovska theksoi se kërkesat e tyre janë të shumta dhe asnjë prej tyre nuk është e thjeshtë, që të mund të elaborohet tani. Theksoi se mbeten sfidat, të cilat janë problem në 30 vitet e fundit.

Një nga sfidat kyçe, theksoi është mospasja në sistem të sundimit të drejtësisë, diçka që duhet nga rrënja të përfshihet dhe të punohet të jetë në pjesën e asaj që është kërkesë jo vetëm e sektorit privat, por edhe e çdo qytetari që dëshiron të jetojë dhe të punojë në vend.