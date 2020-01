Perplasje ne Tropoje, ish-kryetari i bashkise i pergjigjet ashper padise se Rexh Biberit

Ish-kryetari demokrat i Bashkise se Tropojes eshte pergjigjur ndaj padise se bere ndaj tij nga kryetari aktual i cili perfaqeson PS-ne Rexhe Biberi.

Reagimi i Besnik Dushajt:

“RIlindasi” i emëruar në krye të Bashkisë Tropojë, pasi ka 6 muaj që reklamon punët e mia dhe të stafit tim, pa asnjë projekt të tij, për të larguar vëmendjen nga hetimi i dosjeve të tij korruptive të dërguara në Prokurori nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, hedh tymnaja përmes kallëzimeve politike.

Përmes kësaj tymnaje ai kërkon gjithashtu të gjejë arsye për shkarkimin e padrejtë të punonjësve të shkëlqyer të Bashkisë Tropojë, për të vazhduar zëvendësimin antiligjor të një stafi të shkëlqyer me një grup individësh të paaftë dhe me probleme të theksuara me ligjin.

Shkeljet e ligjit që ke bërë dhe që vazhdon të bësh nuk do të mbulohen nga tymnaja e propagandës tënde bajate.

Reagim per kete ceshtje ka pasur edhe PD ne Tropoje:

Dega e Partisë Demokratike Tropojë denoncon mashtrimin e radhës të inicuar në media për një kallzim penal-politik për ish kryetarin dhe drejtues të bashkisë Tropojë nga kryetari i emruar i Bashkisë Tropojë

Sqarojmë se çdo veprim dhe çdo proçedurë e kryer në periudhën 2015-2019 është në përputhshmëri të plotë me legjislacionin në fuqi për prokurimet publike, gjatë auditimit nga ana e kontrollit të lartë të shtetit për përiudhën 2017,2018 është konstatuar se çdo prokurim është në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, çdo punë është kryer në përputhje të plotë me preventivin e punimeve.

Kallezimi politike i kryetarit të emruar është në vazhdën e propagandës së përhapur për të mos njohur investimet e viti 2019 ,të cilat janë bërë nga të ardhurat e Bashkisë Tropojë në vlerën 68,072,000 lekë investime që kanë prekur rrugët kryesore të qytetit Bajram Curri këto në zbatim të Vendimit nr.187 datë 19.12.2018 Bashkia Tropojë ka miratuar buxhetin e bashkisë dhe numrin e përgjithshëm të punonjësve për vitin 2019 në të cilin u parashikuan dhe investime me burim nga të ardhurat të cilat realizoheshin në vitin 2019, me emerimin e tij në krye të Bashkisë Tropojë, për përiudhën 6 mujore nuk iniciojë asnjë faturë për arkëtimet e të ardhurave,nuk miratoi asnjë plan për mbledhjen e tyre ,dhe në momentin që u miratua me vendimim nr.60 datë 30.12.2019 buxheti për vitin 2020 nuk parashikojë asnjë lekë për shlyerjen e detyrimeve kjo në kundërshtim me ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin, udhëzimin për shlyerjen e detyrimeve, edhe pas insistimit të Drejtorit Ekonomik dhe Përgjegjëses Financë buxhetit për parashikimin e tyre në përputhje me legjislacionin e mësipërm,nga ana e tij nuk u mor parasysh dhe në kundërshtim të plotë me ligjin për nëpunësin civil iniciojë pezullimin dhe largimin e tyre nga puna.

Në mënyrë që të mbulojnë paaftësinë e tij për menaxhimin e fondeve i faktuar ky keq menaxhim nga kontrolli i lartë i shtetit gjatë përiudhës që ishte kryetar komune ndaj tij u bënë kallzime penale për shpërdorim detyre. Shoku kryetar me kallzimet politike me buxhetin më të çuditshëm në financat vendore i cili ka 0 lekë për detyrimet nuk të shpëtojnë dot nga drejtësia.

Dega e Partisë Demokratike Tropojë ju bën thirrje mediave të shkruara dhe vizive që të kërkojnë pranë bashkisë Tropojë verifikimin e këtyre dokumenteve,gjithashtu bëjmë me dije se jemi të gatshëm për tu përgjigjur dhe sqaruar me detaje pranë çdo organi ligjë zbatuese çdo lekë të shpenzuar . Në ditët në vazhdim do tu njohim me dokumente origjinale në lidhje me abuzimet e kryetarit të emeruar si ish kryetar i komunës Margegaj, si dhe ne përiudhën që është emeruar kryetar i bashkise Tropoje.

PADIA E BIBERAJT:

Ditën e sotme kryebashkiaku i Tropojës Rexhë Byberi ka paditur paraardhësin e tij dhe 7 punonjës për shpërdorim të fondeve publike.

Mësohet se kryetari i Bashkisë Tropojë Rexhë Byberi ka paditur ish-kryetarin Besnik Dushaj dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë për shpërdorim në shifra të mëdha të fondeve publike.

Burimet bëjnë me dije se bëhet fjalë për shifrën e madhe prej 612.000.000 lekë të vjetra.

Besnik Dushaj dhe 7 punonjësit e tij do të përballen me akuza si “Shpërdorim detyre”, “shkelje të barazisë me tendera” dhe “shkatërrim të pronës publike”.