Britmat e vajzes na preken te gjitheve, arrestohet nena dhunuese ne Sarande

Policia tha se ka arrestuar gruan qe dhunoi vajzen e vogel ne Sarande ne nje video e cila tronditi opinionin publik ndersa e mitura qante me denese dhe bertiste nga dhuna.

REAGIMI I POLICISE:

Në lidhje me rastin e publikuar mbrëmjen e kaluar në emisionin investigativ “Fiks Fare”, ku bëhej fjalë për dhunën e ushtruar nga mamaja ndaj vajzës së saj të mitur, Policia ka bërë ndalimin e shtetases E.M., 41 vjeçe, banuese në Sarandë, për veprën penale “Keqtrajtimi i të miturit”.

Materialet do ti referohen Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

“Fiks Fare” u interesua gjatë gjithë kohës për sigurinë dhe akomodimin e dy fëmijëve, duke mbajtur kontakte me Policinë e Shtetit dhe Agjencinë e Mbrojtjes së Fëmijëve. Alma Tandili, kryetare e Agjencisë së Mbrojtjes së Fëmijëve tha për gazetarët e “Fiks Fare” se gruaja është arrestuar menjëherë nga policia, pasi “videoja e dhunës ishte tepër e rëndë”. Sipas saj, familja ka qenë problematike, ndërkohë që vajza e dhunuar është pyetur në polici në prezentë të psikologëve. “Vajza është asistuar gjatë gjithë kohës nga psikologët e agjencisë” tha Tandili, ndërkohë që pohoi se mbrëmjen e së hënës vajza është strehuar në një qendër për fëmijët, duke mos dhënë adresën e saktë për shkak të sigurisë së të miturës.

Fiksi e pyeti për akomodimin e përhershëm të 13-vjeçares, ndërsa Tandili pohoi se ligji parashikon se fillimisht pyetet fëmija dhe më pas vendoset. “Deri tani, daja dhe tezja kanë kërkuar të strehojnë vajzën. Në do të verifikojmë kushtet sociale dhe ekonomike të dy familjeve dhe më pas do vendosim se ku do të akomodohet. Do të monitorojmë gjithçka” thotë Tandili.

Ndërkohë, në lidhje me dosjen ndaj nënës 41-vjeçare, kryetarja e Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës tha se, krahas policisë dhe prokurorisë, punonjësit e saj do të bëjnë kërkesë në gjykatë në lidhje me kujdestarinë e vajzës 13-vjeçare. “Kërkesa për kujdestarinë do të depozitohet njëkohësisht me kërkesën për masë sigurimi brenda 72 orëve nga ndalimi” tha ajo. Më pas, është gjykata e cila do të vendosë nëse do e miratojë apo jo. Gjithsesi, Tandili theksoi se, nëse vajza kërkon të takojë nënën dhe të krijojnë raporte, atëherë ajo do të lejohet dhe nëna të pranojë gabimin që ka bërë.

“Fiks Fare” bisedoi edhe me psikologen Denada Toçe, e cila tha se ngjarje të tilla ndodhin pasi janë pasojë e shoqërisë. Sipas saj, kushtet sociale dhe ekonomike, por edhe e kaluara e nënës, mund të kenë shkaktuar këtë ngjarje. Psikologia tha se më e mira për vajzën është strehimi te familjarët, pasi kjo do të mundësonte edhe rehabilitimin e saj.