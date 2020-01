Probleme per avionin e linjes Rome-Tirane, pasagjeret kalojne momente paniku mbi Rinas

Avioni i linjës “Blue Panorama”, i nisur nga Roma rreth orës 19:30, nuk ka arritur të ulet në aeroportin e Rinasit, kjo për shkak të të mjegullës së dendur që kishte mbrëmjen e djeshme gjithë vendin.

Mësohet se avioni ka mbetur në ajër, duke bërë disa rrotullime, deri sa është marrë vendimi që ai të ulet në aeroportin e Brindisit në Itali, rreth orës 23:00. Kështu, pasagjerët e këtij fluturimi kanë përjetuar momente tm erri dhe pasigurie për disa orë.

Por, ende nuk ka asnjë informacion nga kompania e fluturimit, se çfarë do të ndodhë me ta dhe prej disa orësh gjenden në karriget e aeroportit të Brindisit, pa asnjë përgjigje se çfarë do të bëhet me udhëtimin e tyre.