Plasi! Ç’po ndodh mes Getinjos, Bleros dhe…

Mbrëmjen e kaluar, Labinot Tahiri ishte i ftuar në emisionin “Sing my song” në “Klan Kosova”, ku bëri një deklaratë “bombë”.

Ai u shpreh gjatë transmetimit se disa vite më parë, kur ka bashkëpunuar me Getinjon dhe Blero Muharremin për një projekt, ky i fundit kishte kërkuar largimin e reperit nga bashkëpunimi.

Bëhet fjalë për këngën “Le t’kallet bota”, e cila asokohe u publikua pa videoklip dhe vazhdon të mbetet e tillë.

“Degjojeni!

Me mua nuk ka hajgare sepse çdo kush e ka rriskun e tij dhe kur vjen puna te nenqmimi nuk e lejoj askend as mem nenqmu as me nenqmua dikan.

Degjojeni historine kur e kam anuluar klipin Let Kallet Kjo dynja qe ishte me Getinjon dhe Bleron.

Arsya ishte që Blero nuk donte ta linte Getinjon ne klip dhe unë e kam prish krejt punen e klipit se thash ja te tre ja as njeri.

Getinjos suksese🌟🤛🏼”- shkruante Labi në videon të cilën e publikoi edhe në llogarinë e tij në Instagram.

Këto fjalë i ka konfirmuar Getinjo, i cili në një postim në InstaStory shkruan:

“Respekte shoku im. Ashtu është siç e ke thënë ti”.