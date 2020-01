“Vrasja me mesazh e Tropojes”, gazetari: Nese ata reagojne situata del jashte kontrollit

Gazetari Artan Hoxha tha se vrasja e Guxim Gjyriqit ne Tropojë është “vrasje me mesazh”. Pra ata që kanë kryer krimin kanë dashur të çojnë mesazh diku.

“Guxim Gjyriqi që u vra kishte 20 vite rresht që jetonte i patrazuar në Tropojë. U vra duke ecur me duar në xhepa pasi kishte mbyllur lokalin e tij. Para ngjarjes, jeta ishte krejt normale madje shumë të rinj janë kthyer nga emigracioni për të jetuar atje. Pas ngjarjes qyteti ishte i trazuar.

Unë pashë se sa binte nata njerëzit hynin brenda”, tha Hoxha në emisionin e Mustafa Nanos, “Provokacija”.

Artan Hoxha e lidh këtë vrasje me ngjarjet e tmerrshme që kanë ndodhur në Tropojë 15-20 vite më parë. Për këtë ai solli edhe një herë në vemendje historinë.

“Gjuriqi është një nga viktimat e ciklit të vrasjeve të Tropojës. E dinin të gjithë e dinte dhe Berisha se Azem Hajdarin e vrau Fatmir Haklaj, ndërsa doli e tha se e vrau Fatos Nano. Berisha vete në 1997 kishte thënë ‘e dua Shkëlqim Hakjan gjallë a vdekur’.

Dhe ky njeri u vra i pari. Aty nisi historia e serialit të përgjakshëm të Tropojës me disa të vrarë, sepse ata mendonin se ka gisht Azem Hajdari dhe u hakmorën. PS sapo erdhi në pushtet emëroi shef komisariati Fatmir Hakjan, më pas Berisha nuk shkoi dot në Tropojë për 13 vjet me radhë. Askush nuk dha drejtësi për “dosjen Tropoja” aty ka shumë të vrarë të pafajshëm. Aty ka një dëshmor Jonuz Hyko, shef policie që u vra me dajën e vet tek dera e shtëpisë.

Pas këtyre ngjarje (1997-2005) me dhjetëra viktima dhe lagje të braktisura, ra qetësia. Ndërsa vrasja e fundit është e rëndë dhe pa motiv. E vetmja gjë është se vëllai i tij (viktimës) ka qenë shok me Fatmir Haklajn. Jeton në Amerikë është shtetas amerikan me shumë biznese, i vetmi që kishte shpëtuar nga zinxhiri i vrasjeve. Nëse ata reagojnë situata del jashtë kontrollit. Kështu nisi në 1998…”, u shpreh Artan Hoxha.