Shtepia 25 milione euro ku do jetoje Meghan dhe princi Harry

MEGHAN po shikon një shtëpi ëndërrash prej 25 milion euro për të jetuar në Kanada me me Harry dhe foshnjën Archie. Rezidenca me sipërfaqe 6900 metra katrore është në zonat më prestigjioze të Ëest Vancouver dhe ofron pamje të mrekullueshme mbi oqea deri në horizontin e qytetit.

Ajo ka gjashtë dhoma gjumi dhe pesë banjo në të katër katet me dritare panoramike me gjatësi të plotë duke shfrytëzuar më shumë pozicionin e saj të ngritur buzë plazhit.

Dhe privatësia – jetike për familjet mbretërore – është e garantuar nga siguria, murët e mbikqyrura që shkojnë deri në zonën e plazhit.

Një burim i agjentëve të pasurive në Kanada tha: «Meghan ka shprehur interes për këtë shtëpi të bukur. Do të ishte perfekte për të, Harry dhe Archie e vogël.



“Lagjja njihet si një strehë për njerëzit e pasur dhe ka një atmosferë shumë të qetë. Jam i sigurt se ata do të ishin shumë të lumtur atje dhe ata do të mirëpriteshin me krahë të hapur. ”

Shtëpia 108-vjeçar është në zemër të një prone të një miliarderi.



Përshkrimi i agjencisë së pasurive flet për “jetesë luksoze. një suitë private mysafirësh është krijuar në nivelin e sipërm duke ofruar më shumë pamje.

Harry, 35 vjeç, dhe Meghan 38-vjeçar janë vendosur të marrin pronën. Fqinjët e tyre të afërt do të përfshijnë themeluesin e miliarderëve kanadezë të markës së veshjeve Lululemon Athletica, Chip Ëilson, rezidenca e të cilit vlen 50 milion euro.

Tifozja e Yoga dhe pilates njihet se është një fanse e markës Lululemon./top channel