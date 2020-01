Pengmarrja ne Kamez/ Zbardhet pista kryesore e hetimeve

Detaje të reja kanë dalë në dritë në lidhje me pengmarrjen Jak Prengës paraditen e së premtes në rrugën “London” në Kamëz.

ABC News raporton se Prenga rezulton i regjistruar me letra edhe me emrin Jurgen dhe dyshohet se rrëmbimi ka të bëjë me mosshlyerjen e një borxhi që 49-vjecari i kishte marr personave që iu kishte blerë automjetin.

Kjo është një nga pistat më të forta që po hetohet nga policia e Tiranës.

Ngjarja ndodhi në orën 11:44, në rrugën “London”, në Kamzë të Tiranës, ku dëshmitarët u kanë treguar shërbimeve të Policisë se dy persona, të cilët dyshohet të kenë qenë të maskuar, kanë rrahur një person e më pas e kanë futur me forcë në makinë e janë larguar.

Ndërkohë dyshohet se autorët e rrëmbimit janë parë për herë të fundit në drejtim të Fushë Krujës në vendin e quajtur Ura Gjoles.