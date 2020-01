Menyra efikase qe largon dhimbjen e dhëmbit brenda pak minutave

Dhimbja me gojë mund të shkaktohet nga një sërë çështjesh serioze, duke përfshirë prishjen e dhëmbëve, një mbushje të dëmtuar, një frakturë dhëmbi, mishrat e infektuar ose një dhëmb me absces. Nëse kjo e fundit ka ndodhur, mund të vuani komplikime serioze pa trajtim të shpejtë. Këto ndërlikime mund të përfshijnë humbjen e dhëmbit dhe kockën mbështetëse.

Në disa raste, infeksionet bakteriale mund të përhapet edhe në pjesë të tjera të trupit, duke çuar në shtrimin në spital ose më keq. Për këto arsye, është e rëndësishme të kërkoni trajtim urgjent nëse tregoni ndonjë nga shenjat e mëposhtme të një dhëmbi të hequr:

-Mishrat e kuqe, të fryrë

-Një ethe

-Një gungë e fryrë, e kuqe në gojë

-Gjaku

-Dhimbje drithëruese

-Shije e pakëndshme ose e kripur në gojë

-Fytyrë e fryrë ose nofulla

Nëse jeni duke përjetuar ndonjë nga simptomat e mësipërme, duhet të lini një takim me dentistin.

Cilado qoftë shkaku i dhimbjes tuaj të dhëmbëve, është e rëndësishme të vizitoheni nga dentisti juaj lokal për një vlerësim. Thënë kështu, nëse dyshoni se dhimbja juaj e dhëmbëve është shkaktuar nga një zgavër ose frakturë, ju mund të përdorni strategjitë e mëposhtme për të minimizuar dhimbjen derisa të jeni në gjendje të shkoni tek dentisti.

7 mënyra për të ndaluar një dhimbje dhëmbi

Nëse dhimbja e dhëmbit tuaj nuk është shkaktuar nga një çështje serioze themelore ose jeni duke pritur për një takim të ardhshëm dentar, mund të zvogëloni dhimbjen duke përdorur strategjitë e mëposhtme:

1. Aplikoni një kompresë të ftohtë

Në përgjithësi, ekzistojnë dy mënyra për të ndaluar ose qetësuar dhimbjet e dhëmbëve. E para përfshin uljen e inflamacionit, ndërsa e dyta përqendrohet në ndërprerjen e sinjaleve nga dëmtimi i trurit. Ju mund ta realizoni qëllimin e parë duke aplikuar një pako ose një qese me perime të ngrira në anën e fytyrës tuaj për 20 minuta në të njëjtën kohë. Vetëm sigurohuni që të përdorni një copë leckë si një tampon, kështu që nuk dëmtoni aksidentalisht lëkurën tuaj. Kjo mund të ndihmojë në zbutjen e shqetësimit duke zvogëluar dhimbjen dhe ënjtjen.

2. Merrni një anti-inflamator

Ju gjithashtu mund të ulni sinjalet e ënjtjes dhe të dhimbjes duke marrë një ilaç anti-inflamator, siç është ibuprofen. Nëse merrni ibuprofen, përpiquni të vazhdoni të merrni ilaçet çdo disa orë, sipas etiketës së produktit.

3. Shpëlajeni me ujë të kripur

Përveç paketave të ftohta dhe ilaçeve pa recetë, ekzistojnë disa mënyra natyrale për të ndaluar një dhimbje dhëmbi. Ju mund të pastroni infeksione dhe të promovoni lehtësimin e përkohshëm të dhimbjes duke shpëlarë gojën me ujë të ngrohtë me kripë. Trajtimi i një dhimbje dhëmbi me ujë të kripur gjithashtu mund të ndihmojë në shërimin e çdo plagë me gojë dhe uljen e inflamacionit. Vetëm sigurohuni që të mos gëlltisni uji me kripë gjatë shpëlarjes.

4. Përdorni një pako të nxehtë

Ju mund të zvogëloni sikletin dhe dhimbjen duke aplikuar një pako të nxehtë në anën e nofullës tuaj. Nëse nuk keni një pako të nxehtë, mund ta bëni një duke mbushur një çorap të pastër me oriz dhe duke lidhur një fund. Pastaj, vendosni çorapin e mbushur me oriz në mikrovalë dhe ngrohni atë për disa minuta. Nxehtësia nga paketa do të ndihmojë në ndërprerjen e sinjaleve të dhimbjes nga goja juaj në trurin tuaj.

5. Provoni hudhër

Për mijëra vjet, hudhra është përdorur për vetitë e saj medicinale. Përveç vrasjes së baktereve potencialisht të dëmshme, mund të veprojë gjithashtu si qetësues i dhimbjes. Për të përdorur hudhrën për dhëmbët, shtypni një kokërr për të krijuar një paste ngjitëse dhe aplikojeni atë në zonën e prekur.

6. Shpëlajeni me gargarë

Të njohur për vetitë e tyre anti-inflamatore, gjethet e guvave gjithashtu kanë tipare antimikrobiale që mund të qetësojnë dhimbjet dhe të sterilizojnë plagët me gojë. Mund të përtypni gjethe të freskëta guva ose t’i ziejni në ujë dhe të bëni gargarë.

7. Përdorni vaj karafil

Përdoret për të trajtuar dhimbjen e dhëmbëve përgjatë historisë njerëzore, vaji i karafilit mund të zvogëlojë inflamacionin dhe dhimbjet e mpiksura të gojës. Ai gjithashtu përmban eugjenol, një antiseptik natyral që mund të sterilizojë plagët me gojë. Për të trajtuar një dhimbje dhëmbi, aplikoni një sasi të vogël të vajit mbi një top pambuku të pastër dhe lyeni atë në zonën e prekur. Ju mund të holloni vajin e karafilit me disa pika uji ose të shtoni vaj zgarë nëse duket shumë i fuqishëm.

8. Provoni një gargarë të trumzës të përgatitur në shtëpi

Trumza ka veti të fuqishme antioksiduese dhe antibakteriale. Për të lehtësuar simptomat e dhimbjes së dhëmbit, mund të shtoni disa pika vaj thelbësor të trumzë në ujë dhe të bëni një gargarë. Ju gjithashtu mund të holloni vajin esencial të trumzës me disa pika ujë të pastër dhe ta shtoni në një top pambuku. Pastaj aplikojeni në zonën e prekur.