I vetmi ilaç i vërtetë për dhimbjen në qafë, nuk do ti ndjeni pas 5 vitesh

Osteokondroza e shtyllës kurrizore është një patologji e vështirë për tu kuruar dhe nuk ka shërim për të. Osteokondroza shoqërohet me dhimbje në qafë dhe mpirje të duarve.

Ne do t’ju prezantojmë një ilaç të thjeshtë natyral që lehtëson dhimbjen shpejt dhe në mënyrë efektive. Pas trajtimit, nuk do të ndjeni dhimbje për pesë vitet e ardhshme.

Gjithçka që duhet të bëni është të krijoni një masë me vaj ulliri ose luledielli me kripë të parafinuar ( nëse dëshironi mund të përdorni ujin e detit ).

Gjithçka që ju nevojitet është: 10 lugë kripë dhe 20 lugë vaj (ulliri ose luledielli).

Udhëzimet: Përzieni 10 lugë kripë dhe 20 lugë vaj ulliri ose luledielli në një kavanoz qelqi dhe mbylleni. Lëreni ashtu për disa ditë dhe më pas hapeni.

Përdorimi: Masazhoni zonën ku ndjeni dhimbje çdo mëngjes. Fillimisht për 2 – 3 minuta, dhe pastaj të rritni kohën me 2 – 3 minuta të tjera në ditë, derisa të merrni 20 minuta për masazh çdo ditë, citon oranews. Pastaj fshini qafën me një leckë të lagur.

Pas 10 ditësh trajtimi do të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin e gjakut dhe do të stimulojë rigjenerimin e kërcit dhe indit të kockave me anë të masazhit.

Do të ndjeni lehtësim. Dhimbjet e kokës do të zhduken, qarkullimi do të përmirësohet pasi trupi do të pastrojë veten nga toksinat dhe metabolizmi do të normalizohet.