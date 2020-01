Atentati ne Vlore, i sapoliruari nga burgu ne spital me pese plumba ne trup

I sapoliruari nga burgu Nikollaq Çepaj, mbeti i plagosur rëndë pasditen e sotme në qytetin e Vlorës. Ndaj tij u bë atentat me kallashnikov, teksa pinte kafe në lokal bashkë me kushëririn e tij i cili gjithashtu u plagos por është jashtë rrezikut për jetën.

Burimet nga spitali i Vlorës thanë se 36-vjeçari Nikollaq Çepaj ka marrë pesë plumba, në kokë dhe trup. Ai u transportua drejt spitalit të Traumës në Tiranë, në gjendje të rënde.

Ndërsa Roland Cepaj është në spitalin e Vlorës me frakturë të femurit. Mjekët thanë se ai është në gjendje të stabilizuar.

Ngjarja ndodhi sot pas orës 18:00 në një lokal të lagjes Kushtrimi në Vlorë. Nikollaq Cepaj dhe kushëriri i tij, Roland Cepaj 28 vjec ishin duke pirë kafe kur u qëlluan me breshëri armësh nga një makinë Mercedes Benz. Disa orë më pas makina dhe arma u gjetën të djegura në fshatin Cervenicë.

Ne lidhje me autorin, dëshmitarët i thanë policisë se ishte me kapele dhe me mjekër, deri më tani forcat e rendit nuk kanë rënë në gjurmë të tij.