Thaçi i ben thirrje VV: Nese nuk propozohet mandatari, do ndermar veprime

Në rast se nuk gjendet zgjidhje për formimin e institucioneve, pas zgjedhjevetë tetorit, Hashim Thaçi ka kërcënuar me veprime kushtetuese.

Nëpërmjet një dalje para mediave, Thaçi ka kërkuar që sa me shpejtë të bëhet propozimi për mandatarin e qeverisë, duke shtyrë kështu për një marrëveshje sa më të shpejtë LDK-në dhe VV-në.

Thaçi shpreson në vullnetin e mirë të spektrit politik që të gjendet një zgjidhje, në përputhshmëri me votën e qytetarëve.

Por në rast se nuk ndodh një gjë e tillë do të ndërmarri të gjitha hapat kushtetues dhe ligjor, ka thënë presidenti.

“Unë shpresoj në vullnetin e mirë të spektrit politik që të gjejnë zgjedhje politike në përputhshmëri me votën e qytetarëve me 6 tetor, shpresoj që kjo zgjedhje të jetë sa më e shpejt. Në anën tjetër do të ndërmarrë të gjitha hapat kushtetues dhe ligjor”, shtoi ai.