Shqiptaret ekzekutuan snajperistin ne Londer, policia publikon emrat dhe foto

Policia ka emëruar dy burra të kërkuar në lidhje me vdekjen e një ish snajperi kurd në Hartlepool. Hemwand Ali Hussain, 30 vjeç, u qëllua për vdekje në një shtëpi në rrugën Charterhouse, Hartlepool, më 15 shtator të vitit të kaluar.

Policia e Cleveland tha se shtetasit shqiptarë Qazim Marku, 23 vjeç dhe Eugert Merizaj, 28 vjeç, janë në kërkim në lidhje me hetimin e vrasjes.

Forca tha që Hussain kishte shërbyer si snajper në ushtrinë kurde kundër të ashtuquajturës Shtetit Islamik.

Një zëdhënës tha që të dy burrat kanë lindur në Shqipëri, por mendohet se kanë lidhje me një numër zonash në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, përfshirë Bolton, Sheffield dhe Londër.

Eugert Merizaj është i gjatë rreth 1.68 m me sy kafe dhe flokë të shkurtër të errët me një fije floku të tërhequr. Qazim Marku është 1.77 m i gjatë me sy kafe dhe flokë të shkurtër të errët.

Sarah Robinson tha: “Ne do t’i bëjmë apel kujtdo që mund të sigurojë informacione për të na ndihmuar të gjejmë këta burra të kërkuar për të kontaktuar me policinë, dhe nëse dikush i sheh këta burra, u kërkohet të mos u afrohen atyre”.

Në lidhje me vrasjen akuzohen katër persona 23, 38, 31 dhe 22 vjeç, që të gjithë dyshohet se janë shqiptar./top channel