“Rama tradhtar, Haradinaj patriot!”, Vasili: Kete s’ka bir nene qe ta diskutoje

Nënkryetar i LSI-së, Petrit Vasili ka vijuar me sulmin ndaj kryeministrit Edi Rama sa i takon padisë që ky i fundit depozitoi ndaj homologut të tij të Kosovës, Ramush Haradinaj.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ Vasili tha se Rama e urren Shqipërinë, ndërsa Haradinaj derdh gjak për Kosovën.

REAGIMI I VASILIT

Qe Rama eshte tradhetar dhe Haradinaj patriot kete s’ka gjyq qe e ndryshon.

Qe Rama e urren Shqiperine dhe Haradinaj derdh gjak per Kosoven as kete nuk e ndryshon dot asgje.

Qe Rama shkaterron Shqiperine per karrigen e tij dhe Haradinajt nuk i intereson fare karrigia e tij para interesit te Kosoves as kete nuk e luan topi.

Qe Rama kryeminister vjedh zgjedhjet ne Shqiperi dhe Haradinaj kryeminister ben zgjedhje shembullore ne Kosove as kete s’ka bir nene ta diskutoje.

Qe Rama i percan shqiptaret dhe Haradinaj i bashkon as kete nuk e diskuton dot kerkush.

Ky eshte Rama dhe ky eshte Haradinaj dhe gjykimi i shqiptareve eshte bere dhe vendimi i tyre eshte :

Rama eshte tradhetar dhe Haradinaj patriot!!