Martohet me vajzen 23 vite me te re, 47 vjeçari: Me te seksi…

Një avokat 47 vjeçar po jeton një histori dashurie me të dashurën e tij 24 vjeçe.

Jason Smith, 47 vjeç prej kohësh kërkonte një vajzë të re në moshë pasi seksi me të do të ishte më i mirë.

Avokati u njoh me Azarel Smith, në internet në shkurt 2014 vetëm kur ajo ishte 18 vjeçe.

“Mendova se seksi me të do të ishte më i mirë”, pranoi me sinqeritet Jason teksa tregonte momente nga jeta në çift.

Ata së fundmi janë martuar dhe jetojnë të dy sëbashku në New York.