Furnizonin Europen me droge, arrestohen 22 te shumekerkuarit

Policia italiane ia doli të shkatërrojë një organizatë të mirfilltë kriminale, e cila merrej me trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike, kryesisht drogave të forta.

Me urdhër të policisë italiane, operacioni është shtrirë edhe në Gjermani, Holandë e në Angli. Të dyshuarit kanë trafikuar kokainë 97 për qind të pastër, e cila kishte origjinën nga Kolumbia, kurse trafiku bëhej edhe përmes shtetit holandez.

Policia, nën koordinimin e DDA të Barit, mposhti dy organizata kriminale të armatosura, grupe që vepronin në fushën e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike, njëra me bazë në Andria, e udhëhequr nga dy italianë lokalë dhe tjetra e kryesuar nga një shqiptar me banim në Torremaggiore

Karabinierët kanë njoftuar gjithsej 22 urdhra paraburgimi, 20 arreste me burg dhe 2 arreste në shtëpi. Nga këta, 15 urdhra ndalimi janë ekzekutuar. Hetuesit thanë se Foggia ishte bërë një bazë e vërtetë e trafikut. Në fakt, në kryeqytetin Dauno, mbërritën sasi të mëdha droge (kokainë nga Evropa veriore, marihuanë dhe hashash nga Shqipëria) të cilat më pas u dërguan në vende të tjera si Cerignola, San Salvo, Pescara dhe Barletta.

Sipas hetuesve, një italian lokal që drejtonte organizatën bashkëpunonte me një shqiptar me banim në Foggia, i cili menaxhoi trafikun e dyfishtë të drogës falë marrëdhënieve me Shqipërinë dhe me bashkatdhetarët në Holandë.

Hetimi filloi në Janar 2015 pas vrasjes së Francesco Ferrante, i njohur si Geppetto, i cili u vra në Trani në Janar 2015 me një goditje në kokë, sepse ai p tentonte që të ishte vetë drejtues i rrjetit të drogës. Karabinierët në disa qytete italiane bashkëpunuan dhe arritën të sekuestrojnë gjithsej 440 kg drogë, duke vënë në pranga 20 vetë.

Personat e arrestuar nga operacioni:

ASSELITI Giuseppe, lindur në Barletta, viti i lindjes ’71;

BARILE Andrea, lindur në Barletta, vitlindja ’73;

BIMI Denis, lindur në Shkodër, vitlindja ’90;

CORATELLA Nicola, lindur në Andria, vitlindja ’61;

CURCI Gerardo, lindur në Cerignola, vitlindja ’73;

DI BARI Rosa, lindur në Andria, vitlindja ’77;

GARGIULO Ciro lindur në Lettere (NA), vitlindja ’63;

PESANTE Michele, lindur në Manfredonia (FG), vitlindja ’74;

PICCOLO Savino, lindur në Barletta, vitlindja’69;

RIONDINO Giuseppe, lindur në Barletta, vitlindja ’76;

RIZZI Giuseppe, lindur në Barletta, viti ’74;

SYLJA Besmir, lindur në Shkoder (Albania), vitlindja ’94;

TOCCO Rocco lindur në Foggia, vitlindja ’55;

VACCINA Raffaele, lindur në Andria, vitlindja ’75;

DELAJ Luan, lindur në Albania, vitlindja ’70.

Operacionet, sekuestrimi i lëndëve narkotike dhe të arrestuarit:

Grottaminarda, 17 Shtator 2015-sekuestrohen 21.540 kilogramë marihuanë gjatë arrestimit të TODISCO Andrea;

Grottaminarda, 12 Tetor 2015-sekuestrohen 49.500 kilogramë marihuanë gjatë arrestimit të NACLERIO Tommaso; LONGOBARDI Francesco dhe DI MARTINO Antonio;

Foggia, 16 Mars 2016 – Sekuestrohen 2.060 kilogramëve heroine gjatë arrestimit të BEVILACQUA Luigi dhe GUALANO Annamaria;

Margherita di Savoia, 15 Prill 2016-Sekuestrohen 4,760 kilogramëve hashash dhe 4.8 gram kokainë gjatë arrestimit të RIONDINO Giuseppe;

Foggia, 22 Prill 2016 – Sekuestrohen 6.020 kilogramë marijuanë gjatë arrestimit të ERINNIO Vito;

Pescara, 8 gusht 2016 – sekuestrohen 5.544 kilogramë kokainë gjatë arrestimit të SMAJLAJ Ramiz;

Foggia, 7 Shtator 2016 – zbulohen dhe sekuestrohen 240 kilogramë marijuanë gjatë një inspektimi të kryer në një kuti të vendosur në Borgo Segezia;

Foggia, 12 shtator 2016 – sekuestrohen 100 kilogramëve marijuanë dhe një pushkë gjysmë automatike belge, kalibër 30, e pajisur me fishekë gjatë arrestimit në flagrancë të MANDRESCU Paul, ALEXA Roberto, RAMETA Armand dhe MYFTARAJ Merlin.

Foggia, 5 Tetor 2016 – sekuestrohen një marke pistolete gjysmëautomatike CZ mod. 85 të nacionalitetit osekosllovak që përmbante 12 fishekë të të njëjtit kalibër gjatë arrestimit të DELAJ Besnik;

Foggia, 7 Tetor 2016 – sekuestrohen i 9.519 kilogramë marijuanë gjatë arrestimit, në aktin e një krimi, të UKU Denis dhe WISNIEËSKI Patryk Radosiaw;

Foggia, 7 Tetor 2016 – sekuestrohen një pushkë automatike Bredae pajisur me 28 fishekë me kalibër 12, si dhe 8 fishekë të kalibrit 7.65 gjatë arrestimit të VRAPI Abas;

Na Signa (FI), 7 Tetor 2016 – sekuestrohen 960.63 gram marijuanë gjatë arrestimit të Aleks MYFTARI, Bilal ABEDINAJ, Azis DALIPAJ dhe Shenri XAPXHIU.