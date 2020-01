Auditi: Shtepia e Bardhe ka shkelur ligjin me pezullimin e fondeve per Ukrainen

Shtëpia e Bardhë ka shkelur ligjin amerikan duke pezulluar një ndihmë ushtarake të destinuar për Ukrainën, vendosi një audit i pavarur i kontrollit qeveritar, duke prekur një çështje në qendër të procesit të tërheqjes së presidentit Donald Trump.

“Zyra e Menaxhimit dhe Buxhetit (OMB) i ka mohuar fondet e detyrueshme të caktuara në Departamentin e Mbrojtjes (DOD) për ndihmat e sigurisë për Ukrainën”, thuhet në aktvendim.

Raporti u publikua në të njëjtën ditë me mbajtjen e betimit të senatorëve, në fillim të procesit për shkarkimin e presidentit amerikan në Kongres. Donald Trump do të përgjigjet për dy akuzat e ngritura kundër tij, abuzime me pushtetin dhe pengim i mbarëvajtjes së punës së Kongresit.

Ai është akuzuar se ka ushtruar presion për të bindur Ukrainën të hapë një hetim për Joe Biden, rivali potencial në zgjedhjet presidenciale amerikane.