EMRAT/ Termeti, kush jane 24 zyrtaret e ndaluar nga policia ne Tirane
Burime nga Prokuroria e Tiranes thonë se nga tërmeti deri më tani ka patur kallëzime nga banorë të pallateve në prokurori dhe në polici se katet e para të pallateve nga apartamente janë kthyer në lokale dhe dyqane duke holluar muret e brendshme ose hequr e zëvendësuar me xham.
Janë zbuluar disa nga emrat e zyrtarëve dhe punonjësve të administratës, të cilët janë ndaluar në orët e fundit në qarkun e Tiranës, në akuzën se duke përfituar nga pozicioni i punës kanë falsifikuar dokumentet duke shpërdorur dëtyrën dhe për pasojë duke sjellë pasoja në ndërtimet të cilat më pas rezultuan të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit.
Të ndaluar
Fatbardh Plaku ish-kreu i Komunës Farkë
Besnik Fuçia, ish-kreu i Komunës Kashar
Luan Beta, ish-kreu i Urbanistikës, Vorë
Stela Maze, arkitekte
Anila Harxhi, arkitekte
Merita Kushi
Bukurije Halili
Ali Dyrmishi
Vjollca Hoxholli
Gerti Çalliku
Jani Ikonomi
Qirjako Gjergo
Sherbet Shehi
Naim Shehi
Ermir Çina
Adhurim Qehajaj
Gëzim Shkalla
Pëllumb Fortuzi
Xhevahir Doda
Reis Muça
Hekri Disha
Agim Eski
Faik Fejzo