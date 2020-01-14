LEXO PA REKLAMA!

EMRAT/ Termeti, kush jane 24 zyrtaret e ndaluar nga policia ne Tirane

Lajmifundit / 14 Janar 2020, 18:50
Burime nga Prokuroria e Tiranes thonë se nga tërmeti deri më tani ka patur kallëzime nga banorë të pallateve në prokurori dhe në polici se katet e para të pallateve nga apartamente janë kthyer në lokale dhe dyqane duke holluar muret e brendshme ose hequr e zëvendësuar me xham.

Janë zbuluar disa nga emrat e zyrtarëve dhe punonjësve të administratës, të cilët janë ndaluar në orët e fundit në qarkun e Tiranës, në akuzën se duke përfituar nga pozicioni i punës kanë falsifikuar dokumentet duke shpërdorur dëtyrën dhe për pasojë duke sjellë pasoja në ndërtimet të cilat më pas rezultuan të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit.

Të ndaluar

Fatbardh Plaku ish-kreu i Komunës Farkë

Besnik Fuçia, ish-kreu i Komunës Kashar

Luan Beta, ish-kreu i Urbanistikës, Vorë

Stela Maze, arkitekte

Anila Harxhi, arkitekte

Merita Kushi

Bukurije Halili

Ali Dyrmishi

Vjollca Hoxholli

Gerti Çalliku

Jani Ikonomi

Qirjako Gjergo

Sherbet Shehi

Naim Shehi

Ermir Çina

Adhurim Qehajaj

Gëzim Shkalla

Pëllumb Fortuzi

Xhevahir Doda

Reis Muça

Hekri Disha

Agim Eski

Faik Fejzo

