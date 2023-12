Emisioni satirik serb “24 minuta me Zoran Kesiç” është njëri ndër emisionet më të shikuara në shtetin ballkanik, i cili kritikon dhe tallet me ngjarjet dhe fenomenet që ndodhin gjatë javës. Në emisionin e tij e special për natën e Vitit të Ri, gazetari Kesiç, së bashku me aktorin e njohur serb, Sergej Trifunoviç, kanë improvizuar një intervistë me kryeministrin shqiptar, Edi Rama.