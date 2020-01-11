LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Si e pranoi Irani qe shkaktoi tragjedine me avionin ukrainas pas urdhrit te lideri suprem Khamenei

Lajmifundit / 11 Janar 2020, 14:44
Bota

IRAN

Ditën e sotme ushtria iraniane pranoi se kishte rrëzuar “jo qëllimisht” avionin ukrainas, incident nga i cili humbën jetën të 176 njerëzit në bord disa ditë më parë në Teheran.

Sipas agjencisë së lajmeve iraniane, “Fars” ka qenë pikërisht lideri suprem Ali Khamenei që dha urdhër për të treguar dhe për të bërë publike të vertetën në lidhje më avionin e rrëzuar.

“Sapo lideri suprem u informua në lidhje me gabimin katastrofik urdhëroi që rezultati i hetimit të bëhej i njohur në mënyrë të qartë dhe të sinqertë”- raporton Fars.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion