Vrasja në Paskuqan, qiradhënësi: Autori, një shejtan i shkurtër përmetar, e pabesueshme!
Njëri prej banorëve të zonës në Paskuqan ku ndodhi vrasja e 30-vjecares nga kunati, ka folur diten e sotme ne lidhje me krimin e rende.
Ai është edhe personi që i kishte dhënë hyrjen me qira 39-vjeçares që u vra, u shpreh se autori duhet të marrë dënimin maksimal. "Familja shumë e mirë, e dashur, në punë dhe hall të vet, njerëz korrekt për cdo gjë.
Konfliktet e brendshme nuk i di, ishte korrekte për pagesën. Autori e njoh, nuk ma merrte mendja të bënte këtë gjë.
Ai ka banuar këtu, më pas ka ikur banonte jashtë Tiranës. Autori nuk të linte përshtypjen, një shejtan i shkurtër ta bënte këtë gjë, një përmetar ta bënte këtë gjë!!! Nuk ka fjalë.
Ishin njerëz shumë të mirë. Punonte dhe mbante një familje. Të dënohet në maksimum, të mos ketë mëshirë për atë" tha ai per report tv.
