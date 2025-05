Reçi u vra me nje plumb ne zemer, Lleshaj mberrin ne Rreshen

Pas vrasjes me snajper në qendër të Rrëshenit të ish-bashkëpronarit të televizionit "Media Plus" në Lezhë, Kastriot Reçi, ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj ka mbërritur në Rrëshen.Lleshaj ka zhvilluar një takim me drejtuesit e policisë së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm Ardi Veliu.Sipas konfirmimit nga spitali i Rreshenit, viktima është qëlluar me një plumb në zemër.47-vjeçari Reçi është qëlluar me snajper nga tarraca e një pallati në momentin që sapo ka dalë nga lokali në pronësi të tij për të hipur në makinë.